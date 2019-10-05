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İstanbul'da kuvvetli yağış! Çatılar uçtu, otomobil devrildi, ağaçlar söküldü...

Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve İstanbul'da da beklenen sağanak yağış başladı. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok yerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

05.10.2019 09:46 - Son Güncelleme: 05.10.2019 10:05
İstanbul'da kuvvetli yağış! Çatılar uçtu, otomobil devrildi, ağaçlar söküldü...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kentte beklenen gök gürültülü sağanak yağış, birçok bölgede etkili olurken gökyüzü şimşeklerle aydınlandı.

İstanbul'da kuvvetli yağış! Çatılar uçtu, otomobil devrildi, ağaçlar söküldü...

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Birçok ilçe ve adreste vatandaşlar tarafından itfaiye ve belediye ekiplerine su baskını ihbarında bulunuldu.

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İstanbul'da kuvvetli yağış! Çatılar uçtu, otomobil devrildi, ağaçlar söküldü...

İtfaiye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait ekipler, su birikintisi riski taşıyan yol ve bölgelerde önlemler alırken bazı bölgelerde trafik akışını yönlendirmeye çalıştı.

İstanbul'da kuvvetli yağış! Çatılar uçtu, otomobil devrildi, ağaçlar söküldü...

Bakırköy Şükran Çiftliği Sokağı'nda fırtına nedeniyle bir araç devrildi. Belediye ekiplerince etrafı güvenlik şeridiyle kapatılan ağaç, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.

İstanbul'da kuvvetli yağış! Çatılar uçtu, otomobil devrildi, ağaçlar söküldü...

İstanbul'un Anadolu yakasındaki Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde de kuvvetli fırtına ve sağanak etkisini gösterdi.

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