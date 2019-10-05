İstanbul'da kuvvetli yağış! Çatılar uçtu, otomobil devrildi, ağaçlar söküldü...
Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve İstanbul'da da beklenen sağanak yağış başladı. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok yerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
05.10.2019 09:46
- Son Güncelleme: 05.10.2019 10:05
Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Birçok ilçe ve adreste vatandaşlar tarafından itfaiye ve belediye ekiplerine su baskını ihbarında bulunuldu.
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