ŞOK 5 Ekim 2019! Bu hafta ŞOK marketlerde neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmış, indirimli ürünler belli olmuştu. Omo siyahlar için sıvı deterjan, sensodyne tam koruma ve beyazlık diş macunu, Oral-B black cavity diş fırçası en dikkat çeken ürünler arasında. Öte yandan mini tost makinesi, çelik süzgeç çeşitleri, sukulent saksı çiçeği de en çok ilgi görenler arasında bulunuyor. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte 5 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu...