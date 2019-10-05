ŞOK 5 Ekim 2019! Bu hafta ŞOK marketlerde neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
5 Ekim ŞOK indirimleri satışa çıktı. Hafta sonu fırsatlarını yakından takip eden ŞOK müşterileri, bu hafta hangi ürünlerin olacağını araştırıyor. 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli indirimlerin dikkat çektiği ŞOK kataloğunda bu hafta neler var? ŞOK müşterilerini hangi ürünler bekliyor? İşte 5 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
05.10.2019 10:09
- Son Güncelleme: 05.10.2019 10:09
ŞOK aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmış, indirimli ürünler belli olmuştu. Omo siyahlar için sıvı deterjan, sensodyne tam koruma ve beyazlık diş macunu, Oral-B black cavity diş fırçası en dikkat çeken ürünler arasında. Öte yandan mini tost makinesi, çelik süzgeç çeşitleri, sukulent saksı çiçeği de en çok ilgi görenler arasında bulunuyor. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte 5 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
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