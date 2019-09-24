Shipton Ana ve Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri kanları dondurdu!
Shipton Ana ve Baba Vanga'nın kehanetleri dünyayı sallamaya devam ediyor. Bulgar kör kahin Baba Vanga ve Shipton Ana'nın kehanetleri son zamanlara damga vuruyor. Shipton Ana Türkler hakkındaki kehanetiyle dikkat çekerken, Baba Vanga son zamanlarda gerçekleşen kehanetleriyle adından söz ettiriyor. İşte milyonları korkutan Shipton Ana ve Baba Vanga'nın kan donduran kehanetleri. Shipton Ana Ursila Sontheil Henry VII saltanatı zamanında 1488'de doğmuştur. Shipton ana İngiltere'nin en ünlü kadın kahindir. Çağdaş Nostradamus'tur. Bu kadın kaderi öngörebilme yeteneğine sahipti. Asıl adı Vangelia PanDeva Dimitova olan Baba Vanga ise, 31 Ocak 1911 tarihinde dönemin Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde olan Bulgaristan'da (şimdiki Makedonya) Strumitza köyünde dünyaya geldi.
SHIPTON ANA KİMDİR?
Demir gemilerin davetini, Londra'da 1666 yılında gerçekleşen büyük yangını, İspanyol donanmasının yenilişini ve hatta dünyanın sonunu bile öngörebiliyordu. Shipton Ana Ursila Sontheil Henry VII saltanatı zamanında 1488'de doğmuştur. Ailesi hakkında çok az bilgi vardır. Efsaneye göre, Knaresborough'da Nidd nehrin de şiddetli bir fırtınada bir mağaranın içinde doğmuştur. Annesi Agatha daha 15 yaşındayken onu doğurmuştu. Babasının kim olduğu ortaya çıkarılamamıştır. Ona destek olacak ne ailesi ne de arkadaşları vardı.
Agatha Ursula'yı o mağara içinde iki yıl boyunca tek başına büyütmüştür. Beverley Abbott' da yerel bir aile tarafından evlatlık alındı. Agatha bir manastır rahibesi tarafından uzaklara götürülmüştür. Birkaç yıl sonra da kızını bir daha göremeden burada ölmüştür. Ursula, Knareborough çevresinde büyümüştür. Doğası bakımından da görünüşü olarak da bu kız çok farklıdır. Burnu büyük ve eğridir. Sırtı eğik ve bacakları çarpıktır.
Dış görünüşü tıpkı bir cadıyı andırmaktadır. Çevresindeki herkes onunla dalga geçiyordu. Günlerinin çoğunu doğduğu mağarada geçiriyor, Ormanda çalışıyordu; henüz 11 yaşındayken bitkiler ve çiçeklerle doğal yollardan içecekler ve zehirler hazırlamayı öğrenmişti. Shipton 24 yaşındayken Tobias adında bir gençle tanıştı ve evlendi Bu genç York şehrinde bir marangozdu. Birkaç yıl sonra Tobias öldü. Geleneksel bitkisel içecekler yaparken Shipton Ana bir başka hediyeye daha sahip olmuştu. Geleceği ön görebiliyordu. İlk başta küçük sezilerle başlamıştı. Ama sonra pratiklerle daha güvenilir olmaya başladı ve bu şekilde güçleri de kuvvetlendi.
BABA VANGA KİMDİR?
Asıl adı Vangelia PanDeva Dimitova olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde dönemin Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde olan Bulgaristan'da (şimdiki Makedonya) Strumitza köyünde dünyaya geldi. Beklenenden 2 ay evvel dünyaya gelen bebeğe,iyi haber getiren anlamında Vangelia adı verildi. Vanga'nın babası Pande Surtcev'in, belli bir dönem çete kurma suçundan Yedi Kule zindanlarında hapis yattığı bilinir. Annesi Paraskeva; henüz Vanga 3 yaşındayken, ikinci çocuğunun doğumu sırasında vefat etti. Çocukluğunda Vangelia sıradan bir kızdı. 13 yaşında yağmur seline kapılıp toprak altında kaldı ve iki gözü de iltihaplanıp kör oldu. 1925 yılında Belgrad'a yakın Zemun'daki körler okuluna yatılı olarak gitti. Körler okulunda 3 sene süreyle kalan Vanga, diğer derslerin yanında: temizlik, aşçılık, örme ve diğer ev işlerini de kendi kendine yeterli olacak şekilde yapmayı öğrendi.
Üvey annesi dördüncü çocuğunu doğururken ölünce eve dönmek zorunda kaldı. Bir gün babası, güttüğü koyunlardan tekini kaybedip öfkeli bir şekilde eve döner. Kara kara bunun hesabını, sürü sahibine nasıl vereceğini düşünüp dururken; kızı: ''Kızma, koyunun, Monospitovo köyündeki Atanas'tadır.'' diyerek teselli etmeye çalışır. Babası, öyle birini tanımadığından dolayı şaşırıp, köyün dışına bile çıkmayan kızına: bunu nereden bildiğini sorar.
Vanga, babasına: bunu rüyasında gördüğü şekilde açıklamaya çalışır. Babası, sonradan o köye gittiğinde, koyununu söz konusu adamın sürüsünün içinde bulur. Bu olay, Vanga'nın ilk kehanetidir; diyebiliriz. Bu tarihten sonra Orta Çağın ünlü kahini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası şöhrete ulaştı