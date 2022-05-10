İstanbul’da korkunç kaza! Alkollü sürücünün kullandığı araç köprüden aşağı uçtu: 2’si ağır 3 yaralı

Kaza, İskender Paşa Mahallesinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı'ndan Taksim istikametine doğru giden Nevzat Y.'nin kullandığı 34 TC 2880 plakalı otomobil, Aksaray köprüsüne geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, önce köprünün demirlerine çarptı daha sonra da metrelerce aşağı uçtu.