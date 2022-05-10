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İstanbul'da korkunç kaza! Alkollü sürücünün kullandığı araç köprüden aşağı uçtu: 2'si ağır 3 yaralı

Fatih'te alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak köprüden metrelerce aşağı uçtu. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralanırken, sürücü Nevzat Y., 1.56 promil alkollü çıktı. Kazanın şokunu yaşayan kadın ise ambulansın içerisinde gözyaşlarını tutamadı.

DHA
10.05.2022 09:01 - Son Güncelleme: 10.05.2022 09:13
İstanbul’da korkunç kaza! Alkollü sürücünün kullandığı araç köprüden aşağı uçtu: 2’si ağır 3 yaralı

Kaza, İskender Paşa Mahallesinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı'ndan Taksim istikametine doğru giden Nevzat Y.'nin kullandığı 34 TC 2880 plakalı otomobil, Aksaray köprüsüne geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, önce köprünün demirlerine çarptı daha sonra da metrelerce aşağı uçtu.

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İstanbul’da korkunç kaza! Alkollü sürücünün kullandığı araç köprüden aşağı uçtu: 2’si ağır 3 yaralı

Kazada otomobilin sürücüsü Nevzat Y. ve yanında bulunan 2 kadın yaralandı. Kazayı görenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İstanbul’da korkunç kaza! Alkollü sürücünün kullandığı araç köprüden aşağı uçtu: 2’si ağır 3 yaralı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü ve diğer 2 kişiyi araç içinden çıkardı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.

İstanbul’da korkunç kaza! Alkollü sürücünün kullandığı araç köprüden aşağı uçtu: 2’si ağır 3 yaralı

Sağlık ekipleri ise ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları, ambulanslar ile İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İstanbul’da korkunç kaza! Alkollü sürücünün kullandığı araç köprüden aşağı uçtu: 2’si ağır 3 yaralı

Kazada yaralanan sürücü Nevzat Y. ve kadınlardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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