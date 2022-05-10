Van Kedi Villası'nda 100 yeni Van kedisi dünyaya geldi
Van önemli değerlerinden, bir gözü mavi, bir gözü kehribar renkli dünyaca ünlü Van kedileri, 2022 yılının ilk parti doğumlarında 100 yavru dünyaya getirdi. Anneleriyle birlikte özel odalarda bakıma alınan, ziyaretçilerin ilgi gösterdiği yavrulara aşıları henüz yapılmadığı için yaklaşılmasına izin verilmiyor.
10.05.2022 09:28 - Son Güncelleme: 10.05.2022 09:28
Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaret edilen Van kedileri, sevecen halleri ile konukların büyük ilgisini görüyor.
Koruma altındaki Van kedileri, bu yılın mart ayında Van Kedi Villası'nda ilk yavrularını da doğurdu. İlk parti doğumlarda 100 yavru dünyaya geldi. Yavru kediler ve anneleri, villadaki özel odalarında özenle bakılıyor.
'İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ PARTİ DOĞUMLAR OLACAK'
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van Kedi Villası'nda Ramazan Bayramı'nı çok yoğun geçirdiklerini belirtti.