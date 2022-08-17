İstanbul’da kiralık ev tuzağı! Son yöntem ’pes’ dedirtti! Sözde emlakçılardan sahte ilanla...

Vatandaş sözleşmeyi imzaladıktan sonra ise evin ilandaki değerinden fazla olduğunu ifade edilerek daha fazla ücret talep ediliyor. Konuyla ilgili internet sitelerinde ise onlarca şikayet yazısı görülüyor. Ya da bir başka dolandırıcılık yöntemi ise, pahalı olan semtteki daire fotoğrafı ve adresini ilana yazıp vatandaş ofise geldikten sonra ise ucuz olan yerin satılmaya çalışması noktasında.