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İstanbul'da kiralık ev tuzağı! Son yöntem 'pes' dedirtti! Sözde emlakçılardan sahte ilanla...

Son dönemde artan konut ve kira fiyatları birçok dolandırıcıyı da harekete geçirdi. Özellikle ilan siteleri üzerinden farklı daire resimleriyle kandırarak vatandaşı ofise çağıran dolandırıcılar, alıcılara başka daireler için kapora sözleşmesi imzalatarak tuzağa düşürdü. İnternet siteleri üzerinden kullanılan yöntemlere karşı ise emlak danışmanları vatandaşlara uyarılarda bulundu.

17.08.2022 13:52 - Son Güncelleme: 17.08.2022 13:57
İstanbul’da kiralık ev tuzağı! Son yöntem ’pes’ dedirtti! Sözde emlakçılardan sahte ilanla...

Son dönemlerde vatandaşları ilan siteleri üzerinden farklı daire resimleriyle kandırıp, ofise çağıran ve alıcıya başka daireler için kapora sözleşmesi imzalatma yöntemiyle dolandırıcılık arttı.

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İstanbul’da kiralık ev tuzağı! Son yöntem ’pes’ dedirtti! Sözde emlakçılardan sahte ilanla...

Sözde emlak ofislerinin verdiği ilanlarda farklı adresteki lüks semt konutlarının fotoğraflarını ve adreslerini verip müşteri geldiğinde ise ucuz semti ve evleri gösterdiği de biliniyor. İnternet siteleri üzerinden kullanılan yöntemlere karşı ise emlak danışmanları vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İstanbul’da kiralık ev tuzağı! Son yöntem ’pes’ dedirtti! Sözde emlakçılardan sahte ilanla...

Özellikle kentin son yıllarda emlak satın alınması noktasında gözdesi haline geldiği ifade edilen Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgelerinde yeni tip bir emlak dolandırıcılığı türedi.

İstanbul’da kiralık ev tuzağı! Son yöntem ’pes’ dedirtti! Sözde emlakçılardan sahte ilanla...

Sistem ise ilan sitelerinde satılık olan lüks dairelerin fotoğraflarını kullanarak yanlış konum ve fiyat bilgisi verilmesi üzerine işliyor. İlanı görüp numaraya arayan kişiyi bir şekilde yüz yüze görüşmeye çağıran sözde emlakçılar söz konusu daireyi vatandaşa gösterdiğini ifade edip ücretli sözleşme imzalatıyor.

İstanbul’da kiralık ev tuzağı! Son yöntem ’pes’ dedirtti! Sözde emlakçılardan sahte ilanla...

Vatandaş sözleşmeyi imzaladıktan sonra ise evin ilandaki değerinden fazla olduğunu ifade edilerek daha fazla ücret talep ediliyor. Konuyla ilgili internet sitelerinde ise onlarca şikayet yazısı görülüyor. Ya da bir başka dolandırıcılık yöntemi ise, pahalı olan semtteki daire fotoğrafı ve adresini ilana yazıp vatandaş ofise geldikten sonra ise ucuz olan yerin satılmaya çalışması noktasında.

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