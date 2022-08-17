Fuhuş çetesi lideri polis çıktı! WhatsApp mesajları ve pasaportlar...
Ankara'da şok bir olay yaşandı. Hassas bölgeleri koruma şubesinde görevli bir polisin yabancı uyruklu 5 kadını zorla tutarak fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı. Ankara Emniyeti tarafından 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında gözaltına alınan polis memuru G.K. tutuklandı. Zorla çalıştırdığı yabancı uyrukluların pasaportlarını alan 'Burada çalışmazsanız size ekmem yedirtmem, buralar benden sorulur' diyerek tehdit eden polisin, yabancı uyruklu sevgilisi M.S. isimli kadına da müşterilerinin telefonlarına bakmakla görevlendirdiği öğrenildi. Öte yandan WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı.
Ankara'da şok bir olay yaşandı. Hassas bölgeleri koruma şubesinde görevli bir polisin yabancı uyruklu 5 kadını zorla tutarak fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı.
İHBAR SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara'da Hassas Bölgeleri Koruma Şubesinde çalışan polis memuru G.K.'nin zorla fuhuş ve insan ticareti yaptığı ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
ADIM ADIM İZLENDİ
Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yürüttüğü soruşturmada, G.K., Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ay süren teknik ve fiziki takiple adım adım izlendi.
5 KADINI FUHŞA ZORLADI
Yapılan çalışma sonucunda, G.K.'nin Öveçler mahallesinde bulunan 2 farklı evde aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 5 kadını fuhşa zorladığı tespit edildi.
POLİS MEMURU TUTUKLANDI
Teknik ve fiziki takibin ardından G.K. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen M.E, H.M, A.Z, S.K ve yabancı uyruklu M.S, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. A.Z, G.K, H.M ve M.E Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, il dışında bulunan S.K hakkında adli kontrol kararı verildi. Yabancı uyruklu M.S ise Başsavcılık tarafından salıverildi.
PASAPORTA EL KOYMUŞ: BURALAR BENDEN SORULUR
G.K. tarafından fuhuşa zorlanan mağdurlar ifadelerinde G.K.'nin yabancı uyrukluların pasaportlarını aldığını, "Buralar benden sorulur. Burada çalışmazsanız ekmek yiyemezsiniz" dediğini söyledi.
Sabah'taki habere göre G.K. ise ifadesinde maddi zorluklar çektiğini kaydederek fuhuşa zorlama ile insan ticareti yaptığı iddiasını reddetti. Gözaltına alınan M.S.'nin, polis memuru G.K.'nin sevgilisi olduğu, çalışanlara müşteri ayarlamada aracılık yaptığı öğrenildi. M.H. ve H.M.'nin fuhuş yaptırdıkları kadınların kaldığı 2 ayrı evden sorumlu oldukları, buranın ihtiyaçlarını karşılayarak parayı G.K. ve ortağına verdikleri tespit edildi.
WHATSAPP KAYITLARI DA ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan fuhuş pazarlığına ilişkin yaplan WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı. Yazışmalarda yer ve fiyat pazarlığı yapıldığı görüldü.