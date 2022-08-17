Fuhuş çetesi lideri polis çıktı! WhatsApp mesajları ve pasaportlar...

Sabah'taki habere göre G.K. ise ifadesinde maddi zorluklar çektiğini kaydederek fuhuşa zorlama ile insan ticareti yaptığı iddiasını reddetti. Gözaltına alınan M.S.'nin, polis memuru G.K.'nin sevgilisi olduğu, çalışanlara müşteri ayarlamada aracılık yaptığı öğrenildi. M.H. ve H.M.'nin fuhuş yaptırdıkları kadınların kaldığı 2 ayrı evden sorumlu oldukları, buranın ihtiyaçlarını karşılayarak parayı G.K. ve ortağına verdikleri tespit edildi.

WHATSAPP KAYITLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan fuhuş pazarlığına ilişkin yaplan WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı. Yazışmalarda yer ve fiyat pazarlığı yapıldığı görüldü.