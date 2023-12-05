İstanbul'da kentsel dönüşüm hamlesi! Bakan Mehmet Özhaseki duyurdu: Hızlandıracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinin yeniden inşaası, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, özellike İstanbul'daki kentsel dönüşüm hamlesine ilişkin, "2012'de aslında kentsel dönüşüm yasası çıkmış. Ve o günden bu güne 800 bin civarında binamızı yenilemişiz. Bunlar sapa sağlam duruyor. Risk taşımıyor. Şu anda da 170 bin civarında bağımsız birimin inşaatı devam ediyor ve ciddi bir şekilde buralara para harcanmış, ancak yetmiyor bu. Bizim bunu hızlandırmamız lazım." ifadelerini kullandı.