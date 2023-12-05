Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinin yeniden inşaası, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, özellike İstanbul'daki kentsel dönüşüm hamlesine ilişkin, "2012'de aslında kentsel dönüşüm yasası çıkmış. Ve o günden bu güne 800 bin civarında binamızı yenilemişiz. Bunlar sapa sağlam duruyor. Risk taşımıyor. Şu anda da 170 bin civarında bağımsız birimin inşaatı devam ediyor ve ciddi bir şekilde buralara para harcanmış, ancak yetmiyor bu. Bizim bunu hızlandırmamız lazım." ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki katıldığı bir canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Özhaseki İstanbul'un olası bir büyük depreme hazır olması konusunda, "Bize düşen tedbirli olmak, rastgele yapılar yapmamak ve bu depreme hazırlıklı olarak çok sağlıklı binalar inşa etmek gibi bir zorunluluğumuz var." diyerek şunları söyledi:
Tespitlere göre 6 milyon civarında konut var İstanbul'da , 1 buçuk milyon civarında da iş yeri var. Bunun içerisinde 600 bin konut çok riskli görünüyor. Bir an önce dönüşmesi gerekiyor. Bunun yapılması için elzem olan şey kentsel dönüşüm.