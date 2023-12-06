HAVA DURUMU | Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: 19 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı! Tam 4 gün devam edecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ,Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.