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İstanbul’da kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın veteriner teknikerine saldırdı

İstanbul Bakırköy'de, tıraş için bıraktığı veteriner kliniğinde kedisinin bıyığının da kesildiğini iddia eden kadın, veteriner teknikeri kadını tokatladı. Veteriner kliniğinin önünde yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 13:38 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 13:40
İstanbul’da kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın veteriner teknikerine saldırdı

İstanbul Bakırköy'de, tıraş için bıraktığı veteriner kliniğinde kedisinin bıyığının da kesildiğini iddia eden kadın olay çıkardı.

İstanbul’da kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın veteriner teknikerine saldırdı

KEDİMİN BIYIĞINI NASIL KESERSİN

Yeşilköy'deki özel bir veteriner kliniğinde kedisini tıraş ettiren N.Ü, bir süre sonra hayvanın bıyığının da kesildiğini öne sürerek eşi S.O.Ü. ile iş yerine geri döndü.

Bakırköy'de kedi tıraşı krizi: Veterineri tokatladı!

İstanbul’da kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın veteriner teknikerine saldırdı

Veteriner teknikeri Saliha G.Y'yi kliniğin önünde gören S.O.Ü. aracını durdurdu, karısı N.Ü. arabadan hızla indi.

N.Ü, Saliha G.Y'nin üzerine yürürken kocası aracından indi, bu sırada araba hareket edip ilerlemeye başladı.

İstanbul’da kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın veteriner teknikerine saldırdı

S.O.Ü koşarak arabayı durdururken N.Ü. de tekniker Saliha G.Y'nin üzerine yürüyerek tokat attı.

İstanbul’da kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın veteriner teknikerine saldırdı

Olaya müdahil olan çevredekiler, yaşanan arbedeyi durdurdu.

Saliha G.Y, olayın ardından "darbedildiği" ve "hakarete uğradığı" gerekçesiyle çift hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul’da kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın veteriner teknikerine saldırdı

S.O.Ü. de karısına hakaret edildiği iddiasıyla veteriner teknikerinden şikayetçi oldu.

İstanbul’da kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın veteriner teknikerine saldırdı

OLAY KAMERADA

Öte yandan, veteriner kliniğinin önünde yaşanan arbede güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul’da kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın veteriner teknikerine saldırdı
İstanbul’da kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın veteriner teknikerine saldırdı
İstanbul’da kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın veteriner teknikerine saldırdı
İstanbul’da kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın veteriner teknikerine saldırdı
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