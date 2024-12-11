İstanbul’da kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın veteriner teknikerine saldırdı

İstanbul Bakırköy 'de, tıraş için bıraktığı veteriner kliniğinde kedisinin bıyığının da kesildiğini iddia eden kadın olay çıkardı.

KEDİMİN BIYIĞINI NASIL KESERSİN

Yeşilköy'deki özel bir veteriner kliniğinde kedisini tıraş ettiren N.Ü, bir süre sonra hayvanın bıyığının da kesildiğini öne sürerek eşi S.O.Ü. ile iş yerine geri döndü.