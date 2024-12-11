İstanbul’da kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın veteriner teknikerine saldırdı

İstanbul Bakırköy'de, tıraş için bıraktığı veteriner kliniğinde kedisinin bıyığının da kesildiğini iddia eden kadın olay çıkardı.
KEDİMİN BIYIĞINI NASIL KESERSİN
Yeşilköy'deki özel bir veteriner kliniğinde kedisini tıraş ettiren N.Ü, bir süre sonra hayvanın bıyığının da kesildiğini öne sürerek eşi S.O.Ü. ile iş yerine geri döndü.
Veteriner teknikeri Saliha G.Y'yi kliniğin önünde gören S.O.Ü. aracını durdurdu, karısı N.Ü. arabadan hızla indi.
N.Ü, Saliha G.Y'nin üzerine yürürken kocası aracından indi, bu sırada araba hareket edip ilerlemeye başladı.