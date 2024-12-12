Adidas Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Supernova Id3599 ve Id3599 ayakkabı kazanan ASİL-YEDEK talihliler
Adidas Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 07.11.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-63504 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 06.12.2024 tarihinde yapılan çekilişe 4.144 katılım gerçekleşmiştir. İşte Supernova Id3599 ve Id3599 ayakkabı kazanan asil ve yedek talihliler!
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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 07:04Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 07:04