İstanbul'da kar yağışıyla beraber kent beyaza büründü

SİLİVRİ VE ÇATALCA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Kar yağışı, Silivri'de ve Çatalca'da gece yarısından itibaren etkili olmaya başladı. Silivri merkez başta olmak üzere ilçeye bağlı köylerde ve Çatalca ilçesi ile köylerinde de kar etkisini sürdürüyor.

