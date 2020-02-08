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İstanbul'da kar yağışıyla beraber kent beyaza büründü

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinde İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Kar başta İstanbul'un yüksek kesimleri olmak üzere Beyoğlu, Silivri, Çatalca ve birçok ilçede etkili olmaya devam ederken, bir çok nokta beyaza büründü.

08.02.2020 08:59 - Son Güncelleme: 08.02.2020 08:59
İstanbul'da kar yağışıyla beraber kent beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Kar yağışı, başta kentin yüksek noktaları olmak üzere Beyoğlu, Silivri, Çatalca ve birçok ilçede etkisini sürdürüyor.

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İstanbul'da kar yağışıyla beraber kent beyaza büründü

RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Kar yağışı İstanbul'un birçok bölgesinde renkli görüntüler oluşturdu. Bir anda başlayan kar yağışına yakalanan turistler anın tadını çıkardı. Kimi kar altında dans ederken kimisi de bol bol fotoğraf çektirdi.

İstanbul'da kar yağışıyla beraber kent beyaza büründü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar kürüme araçları da Taksim Meydanı'nda hazır bulundu.

İstanbul'da kar yağışıyla beraber kent beyaza büründü

D-100'DE EKİPLER HAZIR BEKLEDİ
İstanbul'da birçok ilçede etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, D-100 Karayolu'nda ve ana arterlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ve kar küreme araçları hazır bekletildi.
Ayrıca, kar yağışının başlamasıyla bazı vatandaşlar da cep telefonu ile fotoğraf çektirip anın tadını çıkarıyor.

İstanbul'da kar yağışıyla beraber kent beyaza büründü

SİLİVRİ VE ÇATALCA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Kar yağışı, Silivri'de ve Çatalca'da gece yarısından itibaren etkili olmaya başladı. Silivri merkez başta olmak üzere ilçeye bağlı köylerde ve Çatalca ilçesi ile köylerinde de kar etkisini sürdürüyor.

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