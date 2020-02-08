Cinselliği reddedip, çıplak yaşıyorlar! Sadhu kabilesi dünyayı şaşkına çeviriyor
Teknoloji ile birlikte gelişen ve değişen dünyada yaşam şekilleri de değişti. Ancak bazı kabileler var ki onlar hala tarih öncesi dönemlerdeki ilkel adetlerini sürdürüyor. Yıllarca aynı şekilde oturabiliyor, tapınaklarda, ormanlarda, mağaralarda yaşıyorlar. Onlar Hindistan ve Nepal'de yaşayan Sadhular. Yaşam biçimleri ise görenleri hayret ettirecek cinsten.
08.02.2020 09:11
- Son Güncelleme: 08.02.2020 09:11
Yıllarca aynı şekilde oturabiliyor, tapınaklarda, ormanlarda, mağaralarda yaşıyorlar. Onlar Hindistan ve Nepal'de yaşayan Sadhular.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ailelerini ve dünyanın tüm maddi şeylerini geride bırakıp, yıllarca yoga ve meditasyon yaparak arınıyorlar.
Cinsellikten ve eğlenceden de uzak yaşıyorlar.
YILLARCA HAREKETSİZ BİLE KALIYORLAR
Hiç et yemiyorlar ve bedenlerini zorlu bir ibadete adıyorlar. Yıllarca hareketsiz duranlar da var, tek ayak üstünde yıllarca geçirenler de. Hindu halkı onlara saygI duyuyor ve yiyecek gibi yardımlarda bulunuyorlar.
Gün boyu, Tanrıya ulaşmak, kendi bedenlerini ve zihinlerini arındırmak için pek çok ibadet yapıyorlar. Çok fazla kıyafet giymiyorlar, hatta bazıları çıplak yaşıyorlar.