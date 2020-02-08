İstanbul'a beklenen kar yağdı! Şehir beyaza büründü
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinde İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Kar başta İstanbul'un yüksek kesimleri olmak üzere Beyoğlu, Silivri, Çatalca ve birçok ilçede etkili olmaya devam ederken, bir çok nokta beyaza büründü.
08.02.2020 01:42
- Son Güncelleme: 08.02.2020 01:51
SİLİVRİ VE ÇATALCA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Kar yağışı, Silivri'de ve Çatalca'da gece yarısından itibaren etkili olmaya başladı.
Silivri merkez başta olmak üzere ilçeye bağlı köylerde ve Çatalca ilçesi ile köylerinde de kar etkisini sürdürüyor.
Yağışın gecenin ilerleyen saatlerinde de etkili olması bekleniyor.
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