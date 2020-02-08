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İstanbul'a beklenen kar yağdı! Şehir beyaza büründü

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinde İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Kar başta İstanbul'un yüksek kesimleri olmak üzere Beyoğlu, Silivri, Çatalca ve birçok ilçede etkili olmaya devam ederken, bir çok nokta beyaza büründü.

08.02.2020 01:42 - Son Güncelleme: 08.02.2020 01:51
İstanbul'a beklenen kar yağdı! Şehir beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Kar yağışı, başta kentin yüksek noktaları olmak üzere Beyoğlu, Silivri, Çatalca ve birçok ilçede etkisini sürdürüyor.

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İstanbul'a beklenen kar yağdı! Şehir beyaza büründü

TAKSİM'DE RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Kar yağışı Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nda renkli görüntüler oluşturdu. Bir anda başlayan kar yağışına yakalanan turistler anın tadını çıkardı. Kimi kar altında dans ederken kimisi de bol bol fotoğraf çektirdi.

İstanbul'a beklenen kar yağdı! Şehir beyaza büründü

D-100'DE EKİPLER HAZIR BEKLİYOR
İstanbul'da birçok ilçede etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, D-100 Karayolu'nda ve ana arterlerde kar küreme araçları hazır bekletiliyor.
Ayrıca, kar yağışının başlamasıyla bazı vatandaşlar da cep telefonu ile fotoğraf çektirip anın tadını çıkarıyor.

İstanbul'a beklenen kar yağdı! Şehir beyaza büründü

SİLİVRİ VE ÇATALCA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Kar yağışı, Silivri'de ve Çatalca'da gece yarısından itibaren etkili olmaya başladı.
Silivri merkez başta olmak üzere ilçeye bağlı köylerde ve Çatalca ilçesi ile köylerinde de kar etkisini sürdürüyor.
Yağışın gecenin ilerleyen saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

İstanbul'a beklenen kar yağdı! Şehir beyaza büründü
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