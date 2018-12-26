İstanbul'da kar yağışı başladı! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?

Meteoroloji tarafından günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde yağan kar, kartpostallık manzaralara neden oldu.

26 Aralık 2018 Çarşamba, 08:08:52 Güncelleme: 09:34:08
İstanbul'da kar yağışı başladı! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?

İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Çamlıca tepesinde kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

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İstanbul'da kar yağışı başladı! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla kar yağışı görüleceği bildirmişti. Gece saat 04.30 itibari ile kar yağışı başladı. Hava sıcaklığı ise 0'ın altına düşmüş durumda.

İstanbul'da kar yağışı başladı! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?

Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık görüntüler

Kar yağışı yüksek kesimlere etki ederken, Büyük Çamlıca Tepesi'nde kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

İstanbul'da kar yağışı başladı! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?

Bazı vatandaşlar ise kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

İstanbul'da kar yağışı başladı! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI SÜRECEK Mİ?
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının akşama doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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