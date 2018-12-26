İstanbul'da kar yağışı başladı! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?

Meteoroloji tarafından günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde yağan kar, kartpostallık manzaralara neden oldu.

26 Aralık 2018 Çarşamba, 08:08:52 Güncelleme: 09:34:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





