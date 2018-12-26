İstanbul'da kar yağışı başladı! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
Meteoroloji tarafından günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde yağan kar, kartpostallık manzaralara neden oldu.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 08:08:52 Güncelleme: 09:34:08
İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Çamlıca tepesinde kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI SÜRECEK Mİ?
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının akşama doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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