Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 26.12.2018 07:26

duyurdu! ? 26 Aralık 2018

Son günlerde yurdu etkisi altına alan kar yağışı birçok ilde hayatı felç etti. Türkiye genelinde ondan fazla ilde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi. Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlere ilişkin tahminlerini yeniledi. Peki ? İstanbul'a kar yağacak mı? 'ya kar yağacak mı? İşte 26 Aralık 2018 Çarşamba hava durumu...

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı sürecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine ilişkin son gelişmeleri internet sitesi üzerinden duyurdu. Son günlerde azalan sıcaklıklarla birlikte yurdun büyük bölümü kar yağışına teslim olurken, birçok ilde de okullar yağış nedeniyle tatil ilan edilmişti. Yılbaşı öncesi kısa süreli tatil planı yapan vatandaşlar önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağına ilişkin tahminleri merak ediyor. Peki ama kar yağışı sürecek mi? Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte hava durumu tahminleri...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriMeteoroloji duyurdu! Kar yağışı sürecek mi? 26 Aralık 2018 hava durumu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar