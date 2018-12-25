Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine ilişkin son gelişmeleri internet sitesi üzerinden duyurdu. Son günlerde azalan sıcaklıklarla birlikte yurdun büyük bölümü kar yağışına teslim olurken, birçok ilde de okullar yağış nedeniyle tatil ilan edilmişti. Yılbaşı öncesi kısa süreli tatil planı yapan vatandaşlar önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağına ilişkin tahminleri merak ediyor. Peki ama kar yağışı sürecek mi? Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte hava durumu tahminleri...