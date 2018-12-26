Meteoroloji tarafından günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde yağan kar, kartpostallık manzaralara neden oldu.
İstanbul'da kar yağışı başladı!26 Aralık 2018, Çarşamba
- Her yerde kar var!
- İstanbul'da kar yağışı başladı!
- Ankara'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
- Adana'da derede ceset bulundu
- Son dakika: Kırşehir'de otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
- Bakan Albayrak'tan #BizHiçVazgeçmeyeceğiz paylaşımı
- Bakan Albayrak'tan Kılıçdaroğlu'na İsrail yanıtı!
- Fatih'te reklam tabelası yaşlı adamın üzerine düştü
- Esed rejimi güçlerinin girdiği Arimah beldesinden ilk görüntüler ve ilk değerlendirme!
- Bakan Berat Albayrak'tan anlamlı hediye!
- AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?
- Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.