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İstanbul'da kar yağışı başladı!

26 Aralık 2018, Çarşamba

Meteoroloji tarafından günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde yağan kar, kartpostallık manzaralara neden oldu.


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