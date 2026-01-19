İstanbul’da kar yağdı trafik kilitlendi! İETT otobüsleri yine yolda kaldı

OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE UÇTU

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi. Hüseyin Efendi Sokak'ta yokuş aşağı seyir halinde olan bir otomobil, karla kaplı yolda kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.