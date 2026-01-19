PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul’da kar yağdı trafik kilitlendi! İETT otobüsleri yine yolda kaldı

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da etkili olan kar yağışı, kent genelinde trafik yoğunluğunu yüzde 81'e yükseltti. Kentte çok sayıda kaza meydana gelirken 2019 yılından itibaren CHP'li İBB yönetiminde çöken toplu ulaşım sistemi karlı havada da vatandaşı yolda bıraktı. Esenler'de yokuşu çıkamayan İETT otobüsünü çevredeki vatandaşlar itti. Bahçelievler'de karlı yolda kayan İETT otobüsü park halindeki kamyona çarparken Alibeyköy'de facianın eşiğinden dönüldü.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde trafiği olumsuz etkiledi.

İETT KARA SAPLANDI

Kentte çok sayıda kaza meydana gelirken 2019 yılından itibaren CHP'li İBB yönetiminde çöken toplu ulaşım sistemi karlı havada da vatandaşı yolda bıraktı.

VATANDAŞLAR İETT OTOBÜSÜNÜ İTTİ

Esenler'de kar yağışı nedeniyle yokuşu çıkamayan İETT otobüsü çevredekilerin yardımıyla yoluna devam etti, olay anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.



İlçede aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Sabah saatlerinde İETT otobüsü, Gazi Caddesi yokuşunu kar nedeniyle çıkamadı.

Otobüs, çevredekilerin itmesi sonucu yoluna devam etti.

Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde çevredekilerin yokuşu çıkamayan otobüsü itme anı yer alıyor.

BAHÇELİEVLER'DE KAMYONA ÇARPTI

Bahçelievler 29 Ekim Caddesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsü karla kaplı yolda kayarak park halindeki kamyona çarptı.

Otobüsün boş olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Otobüs yol kenarına çekildi. İETT otobüsünde hasar oluşurken, kaza yapan araç havadan görüntülendi.

ALİBEYKÖY'DE FACİADAN DÖNÜLDÜ

Alibeyköy İmar Yokuşu'nda bir İETT otobüsü yoldan inerken güçlük yaşadı.



Kayan otobüs, elektrik direğine çarptı.

Karla kaplanan yolda servis araçları da ilerleyemedi. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

TEM Otoyolu İstoç mevkisinde bir İETT aracının yolda kaldığı ve ilerleyemediği görüldü.

TRAMVAY HATTINDA TEKNİK ARIZA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi. Hatta bekleyen ve yolda kalan çok sayıda yolcu mağdur oldu.

TRAFİĞE KAR AYARI

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle, bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının 2. bir talimata kadar yasaklandığını bildirdi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 81'E ULAŞTI

Öte yandan İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.

Kar yağışı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli bağlantılarında yoğunluk yaşandı.

Sefaköy ve Bahçelievler'de meydana gelen hasarlı kazalar trafik yoğunluğunu arttırdı.

ANA YOLLAR DURMA NOKTASINA GELDİ

Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü'nden Zeytinburnu'na kadar uzanan D-100 hattında trafik durma noktasına geldi.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

TEM otoyolunun bazı kesimlerinde araçlar güçlükle ilerledi.

BAYRAMPAŞA'DA PEŞPEŞE KAZA

Bayrampaşa'da kayganlaşan yollarda yokuş aşağı duramayan araçların karıştığı kazalar kameralara yansıdı.

TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA YOĞUNLUK

Toplu taşıma duraklarında da sabah saatlerinde yoğunluk oluştu.

Sabah saatlerinde işe gidenler zor anlar yaşadı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde araçlar kardan dolayı sokakta kaldı.

İETT OTOBÜSLERİ İLERLEYEMEDİ

Kar yağışı öncesinde yapılan uyarılara rağmen İBB, ulaşımı yönetmekte sınıfta kaldı. Esenler'de İETT otobüsleri sokakta ilerleyemedi. Yolcular otobüsten ayrılarak yürüdü.

OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE UÇTU

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi. Hüseyin Efendi Sokak'ta yokuş aşağı seyir halinde olan bir otomobil, karla kaplı yolda kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.