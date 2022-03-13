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İstanbul trafiğine Aybar etkisi! Yollar bomboş kaldı yoğunluk yüzde 15'e düştü!

İstanbul'u etkisi altına alan Aybar fırtınası nedeniyle vatandaşların şahsi araç yerine toplu taşımaya yönelmesi trafiği rahatlattı. İBB trafik verilerine göre İstanbul trafiği 08.30 sıralarında yüzde 15 olarak ölçüldü. Pendik D-100 karayolunda boş kalan yollar havadan görüntülendi.

13.03.2022 09:11 - Son Güncelleme: 13.03.2022 09:11
İstanbul trafiğine Aybar etkisi! Yollar bomboş kaldı yoğunluk yüzde 15’e düştü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından dün itibariyle İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı ile birlikte yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, araçlarıyla trafiğe çıkmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanınca, megakentin trafiği boş kaldı.

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İstanbul trafiğine Aybar etkisi! Yollar bomboş kaldı yoğunluk yüzde 15’e düştü!

İBB trafik verilerine göre trafiğin 08.30 sıralarında yüzde 15 olduğu belirlendi.

İstanbul trafiğine Aybar etkisi! Yollar bomboş kaldı yoğunluk yüzde 15’e düştü!

İşe gitmek için uyanan vatandaşların kar yağışı altında halk otobüsü beklediği görüldü.

İstanbul trafiğine Aybar etkisi! Yollar bomboş kaldı yoğunluk yüzde 15’e düştü!

Öte yandan, Pendik D-100 karayolunda boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi.

İstanbul trafiğine Aybar etkisi! Yollar bomboş kaldı yoğunluk yüzde 15’e düştü!

Az sayıda aracın yollarda olduğu E5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Ankara ve Edirne istikameti dron ile havadan görüntülendi.

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