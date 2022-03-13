İstanbul trafiğine Aybar etkisi! Yollar bomboş kaldı yoğunluk yüzde 15’e düştü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından dün itibariyle İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı ile birlikte yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, araçlarıyla trafiğe çıkmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanınca, megakentin trafiği boş kaldı.

