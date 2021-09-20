İstanbul’da kan donduran olay! Ellerini ve ayaklarını bağlayarak 15 gün boyunca kırbaçla işkence yaptılar!

Şüpheliler işkence yaptıkları Ürdünlü gencin ailesine görüntüledikleri işkence anlarını göndererek fidye istedi. Bunun üzerine Ürdünlü gencin ailesi gaspçıların istediği miktarı hesaplarına yatırdı. Fatih'te uluslararası bir transfer şirketinden parayı çeken şüpheliler Ürdünlü genci serbest bıraktı. Şüphelilerden kurtulan genç ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu.