400 milyon dolar! Rus milyarder lüks yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatilde
Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum sadece yerli turistler için değil yabancı turistler içinde cazibe merkezi. Bodrum milyarderlerin de tatil için bir numaralı tercihi. Rus milyarder Andrei Skoch, 400 milyon dolar değer biçilen yatı "Madame Gu" ile 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor. 'Mavi saray' olarak da adlandırılan mega yatın kış boyunca Salih Adası'na demir attığı, 3 aydır ise Rus milyarderin tatil yaptığı öğrenildi.
20.09.2021 12:24
- Son Güncelleme: 20.09.2021 12:24
Rus milyarder Andrei Skoch milyon dolarlık yatı "Madame Gu" ile Bodrum koylarını geziyor. Neredeyse Bodrum'un tüm koylarında demirleyen yat en son Göltürkbükü'nde demirlerken görüntülendi.
Milyarder Rus iş adamı Andrei Skoch, eşi Elana ile birlikte jet-sky binerken görüntülendi. 2 koruma botu ise yatın etrafında kuş uçurtmadı.
Çift denize de girip Bodrum'un serin sularının tadını çıkardı. 3 aydır tatillerine devam eden çiftin tatillerine bir süre daha devam edecekleri öğrenildi.
MAVİ SARAY
400 milyon dolar değer biçilen, 100 metrelik "Madame Gu" isimli yatın içerisinde yok yok. 6 kabinli 18 kişilik yatın içerisi ise adeta mini bir saray.