İstanbul’da hava durumu buradan takip ediliyor! Tarihi Beyazıt Kulesi tehditlerden kurtuluyor

"SEYİR TERASINDA TEKNİK EKİPMAN VE KABLO KALMADI"

Kulenin yenilenme sürecine ilişkin bilgi veren İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner, "Burada telsiz haberleşme sistemlerinin kurulu olduğunu görüyoruz. Bunun içinde İBB ve iştiraklerinin sistemleri olduğu gibi ilçe belediyeleri, bazı kamu kurumları ve bazı özel kuruluşların telsiz haberleşme sistemleri var.