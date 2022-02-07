Ara-Bul-Yok Et taktiği! Komandolar zorlu eğitimlerle operasyonlara hazırlanıyor
Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığındaki Komando İhtisas Kursuna katılan askerler, başarılarıyla göz kamaştırıyor. Komandolar, eğitimlerin ardından harekat merkezinde komutanlarının eşliğinde tatbikat kayıtlarını izliyor.
Eğirdir Dağ Komando Okulu, "dünyanın en zorlu askeri eğitimleri" arasında gösterilen Komando İhtisas Kursuna ev sahipliği yapıyor.
Yurt içi ve yurt dışında düzenledikleri nokta operasyonlarla teröristlerin korkulu rüyası olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli unsurlarından komandolar, burada zorlu bir eğitim sürecinden geçiriliyor.
Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda etkin görev üstlenen mavi bereli Türk komandoları, özellikle kış şartlarında zorlu arazi ve iklim şartlarına uyum sağlayarak "Ara-Bul-Yok Et" taktiğiyle teröristleri etkisiz hale getirmek için göreve hazır hale geliyor.
Gönüllülük esasına göre subay ve astsubayların başvuru yapabildiği güç, cesaret ve kararlılık gerektiren kursa katılan komandolar, gösterdikleri başarıyla dosta güven, düşmana korku veriyor.