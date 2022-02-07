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Ara-Bul-Yok Et taktiği! Komandolar zorlu eğitimlerle operasyonlara hazırlanıyor

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığındaki Komando İhtisas Kursuna katılan askerler, başarılarıyla göz kamaştırıyor. Komandolar, eğitimlerin ardından harekat merkezinde komutanlarının eşliğinde tatbikat kayıtlarını izliyor.

07.02.2022 11:55 - Son Güncelleme: 07.02.2022 11:55
Ara-Bul-Yok Et taktiği! Komandolar zorlu eğitimlerle operasyonlara hazırlanıyor

Eğirdir Dağ Komando Okulu, "dünyanın en zorlu askeri eğitimleri" arasında gösterilen Komando İhtisas Kursuna ev sahipliği yapıyor.

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Ara-Bul-Yok Et taktiği! Komandolar zorlu eğitimlerle operasyonlara hazırlanıyor

Yurt içi ve yurt dışında düzenledikleri nokta operasyonlarla teröristlerin korkulu rüyası olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli unsurlarından komandolar, burada zorlu bir eğitim sürecinden geçiriliyor.

Ara-Bul-Yok Et taktiği! Komandolar zorlu eğitimlerle operasyonlara hazırlanıyor

Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda etkin görev üstlenen mavi bereli Türk komandoları, özellikle kış şartlarında zorlu arazi ve iklim şartlarına uyum sağlayarak "Ara-Bul-Yok Et" taktiğiyle teröristleri etkisiz hale getirmek için göreve hazır hale geliyor.

Ara-Bul-Yok Et taktiği! Komandolar zorlu eğitimlerle operasyonlara hazırlanıyor

Gönüllülük esasına göre subay ve astsubayların başvuru yapabildiği güç, cesaret ve kararlılık gerektiren kursa katılan komandolar, gösterdikleri başarıyla dosta güven, düşmana korku veriyor.

Ara-Bul-Yok Et taktiği! Komandolar zorlu eğitimlerle operasyonlara hazırlanıyor

Eğitimlere katılan komandolar, her güne sabah sporu ile başlıyor, yakın dövüş eğitimi alıyor.

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