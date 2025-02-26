İstanbul’da hatimle teravih kılınacak camiler açıklandı! Diyanet 2025 listesini duyurdu

İSTANBUL'DA HATİMLİ TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER AÇIKLANDI

28 Şubat akşamı kılınacak ilk teravih namazı ile birlikte Ramazan ayına giriş yapacak Müslümanlar, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek için hazırlıklarına başladı. Hatimle teravih kılmak isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan cami listesine odaklandı. Bu yıl 1 Mart itibarıyla başlayacak Ramazan ayını hatimle teravih namazı ile geçirmek isteyenler için İstanbul'daki camiler duyuruldu. İlçe ilçe açıklanan bu listeye erişmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi kaynaklarından bilgi alabiliyor.