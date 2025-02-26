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İstanbul’da hatimle teravih kılınacak camiler açıklandı! Diyanet 2025 listesini duyurdu

Ramazan ayına sayılı günler kala, İstanbul'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen cami listesi, bu ibadeti yerine getirmek isteyen vatandaşlarla paylaşıldı.

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takvim.com.tr
İstanbul’da hatimle teravih kılınacak camiler açıklandı! Diyanet 2025 listesini duyurdu

Ramazan ayına yaklaşırken, İstanbul'da hatimle teravih namazı kılmak isteyenler için cami listesi açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen camilerde, Ramazan boyunca her akşam Kur'an-ı Kerim hatmi yapılarak teravih namazı kılınacak.

İstanbul’da hatimle teravih kılınacak camiler açıklandı! Diyanet 2025 listesini duyurdu

İSTANBUL'DA HATİMLİ TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER AÇIKLANDI

28 Şubat akşamı kılınacak ilk teravih namazı ile birlikte Ramazan ayına giriş yapacak Müslümanlar, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek için hazırlıklarına başladı. Hatimle teravih kılmak isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan cami listesine odaklandı. Bu yıl 1 Mart itibarıyla başlayacak Ramazan ayını hatimle teravih namazı ile geçirmek isteyenler için İstanbul'daki camiler duyuruldu. İlçe ilçe açıklanan bu listeye erişmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi kaynaklarından bilgi alabiliyor.

İstanbul’da hatimle teravih kılınacak camiler açıklandı! Diyanet 2025 listesini duyurdu

İSTANBUL'DA HATİMLİ TERAVİH KILDIRAN CAMİLERİN LİSTESİ

  • Hacı Mehmet Kerse Mescidi
  • Arnavutköy Merkez Camii
  • Hadımköy Merkez Camii
  • Taşoluk Yeşil Camii
  • Abdülhamit Han Camii
  • İmrahor Mahallesi Hz. Ömer Camii
  • Selman-ı Farisi Camii
  • İmam-ı Buhari Camii
  • Fetih Camii
  • Abdurrahim Çağrici Camii
  • Esma Hatun Kocacık Camii
  • Mimar Sinan Camii
  • Hacı Kerimoğlu Mescidi
  • Aksakal Mescidi
  • Hacı Nihat Ersin Camii
  • Kocasinan Merkez Camii
  • Şehit Mehmet Karaaslan Camii
  • Osmaniye Hamidiye Camii
  • Hz. İbrahim Camii
  • Emlak Konut Camii

İstanbul’da hatimle teravih kılınacak camiler açıklandı! Diyanet 2025 listesini duyurdu
  • Mehmet Akif Ersoy Camii
  • Mehmet Zahit Kotku Camii
  • Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii
  • Süleyman Şah Camii
  • Emlak Konut Başakşehir Evleri Camii
  • Hz. Hamza Camii
  • Hz. Bilali Habeşi Camii
  • Süleyman Çelebi Camii
  • Altıntepsi Merkez Camii
  • Bilal-i Habeşi Camii
  • Kocatepe Camii
  • Hayırseverler Camii
  • Yeşil Camii
  • Yeşilçimen Camii
  • Kartaltepe Çifteşerefeli Camii
  • Ertuğrul Tekke Camii
  • Abdülvehhap Evvab Efendi Camii
  • Çavuşbaşı Hz. Ömer Camii
İstanbul’da hatimle teravih kılınacak camiler açıklandı! Diyanet 2025 listesini duyurdu
  • Hacı Alibey Camii
  • Molla Gürani Camii
  • Tophane Nusretiye Camii
  • Kasımpaşa Kurtçelebi Camii
  • İmaret Camii
  • Millet Bahçesi Camii
  • Hamide Sancak Camii
  • Alemdağ Hacı Mahmut Efendi Camii
  • Hacı Cezmi İpkin Camii
  • Hayırseverler Camii
  • Sabri Ülker Camii
  • İbrahim Mermer Camii
  • Kıraç Muhacir Mahallesi Camii
  • Alibeyköy Güzel Yayla Camii
  • Alibeyköy Hatice Sultan Camii
  • Arpacı Hayrettin Camii
  • Hüseyin Şahin Camii
  • Kızılmescit Camii
  • Prof. Dr. Mahmut Esat Coşan Camii
  • Şevkibey Camii
İstanbul’da hatimle teravih kılınacak camiler açıklandı! Diyanet 2025 listesini duyurdu
  • Hırka-i Şerif Camii
  • Dibek Camii
  • Fevziye Küçük Efendi Camii
  • Gazi Ahmet Paşa Camii
  • Hacı Hamza Camii
  • Has Odabaşı Behruzağa Camii
  • Hoca Üveys Camii
  • İskenderpaşa Camii
  • Kumrulu Mescit Camii
  • Macuncu Kasım Camii
İstanbul’da hatimle teravih kılınacak camiler açıklandı! Diyanet 2025 listesini duyurdu
  • Mihrimah Sultan Camii
  • Mihrinaz Hatun Camii
  • Muratpaşa Camii
  • Mustafa Muslihiddin Yarhisar Camii
  • Sanki Yedim Camii
  • Soğanağa Camii
  • Sultanahmet Camii
  • Şehzadebaşı Camii
  • Şevket Çukurbostan Camii
  • Tahir Ağa Camii
  • Yavuz Sultan Selim Camii
  • Yusuf Secaattin Ambari Camii
  • Profesör Mahmut Esat Coşan Camii
  • Hacı Veys Camii
  • Küçükköy Merkez Camii
  • Küçükköy Tatbikat Camii
  • Genç Osman Camii
  • Haydarpaşa Camii
  • M.Ü. Saliha Kulaksızoğlu Camii
  • Sadabat Camii
İstanbul’da hatimle teravih kılınacak camiler açıklandı! Diyanet 2025 listesini duyurdu
  • Sultan Selim Meydan Camii
  • Maarif Camii
  • Hasan Tahsin Uğur Camii
  • Soğanlık Gümüşpınar Camii
  • Sefaköy Gültepe Camii
  • Hayati Üstün Camii
  • Hafız İhsan Hacı Şükran Özkür Özdiş Camii
  • Hüsnüye Arat-Mehmet Macit Camii
  • Aydınevler Camii
  • Zümrüt Camii
  • Sahil Camii
  • Çamlık İbrahim Hakkı Hz. Camii
  • İbrahim Azmi Beğen Camii
  • Dolayoba Velibaba Camii
  • Ahmet Turan Karakadı Hacı Müslim Yıldız Camii
  • Samandıra Merkez Camii
  • Cumhuriyet Mahallesi Hacı Osman Camii
  • Mehmet Kethüda Camii
  • Tarabya Aydınevler Ebubekir Camii
  • Abdullah Aliye Can Camii
  • Ulu Camii
  • Rıfat Börekçi Camii
  • Hasan Muhammed Ali Camii
İstanbul’da hatimle teravih kılınacak camiler açıklandı! Diyanet 2025 listesini duyurdu
  • Ravza Camii
  • Sultançiftliği Mevlana Camii
  • Mescid-i Selam Camii
  • Fevzi Çakmak Camii
  • Çavuş Ahmet Camii
  • Osmanbey Camii
  • İçmeler Mah. Muhammedül Emin Camii
  • İlim Sarayı Camii
  • İmam-ı Azam Camii
  • Cevher Ağa Camii
  • Tevhid Camii
  • Aziz Mahmut Hüdayi Camii
  • Mihrimah Sultan Camii
  • Çilehane Camii
  • Altunizade Camii
  • Ömer Öztürk Camii
  • Kerem Aydınlar Camii
  • Şemsi Sivasi Camii
  • Kuleli Kıyımak Mustafapaşa Camii
  • Ahmediye Camii
  • Karadavutpaşa Camii
  • Ünalan Mahallesi Ünalan Camii
  • Küplüce Camii
  • Seyyid Nizam Camii
İstanbul’da hatimle teravih kılınacak camiler açıklandı! Diyanet 2025 listesini duyurdu

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Diyanet İşleri Başkanlığı Resmi Sitesi

Fotoğraflar Diyanet ve AA'dan alınmıştır.