İstanbul’da hatimle teravih kılınacak camiler açıklandı! Diyanet 2025 listesini duyurdu
Ramazan ayına sayılı günler kala, İstanbul'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen cami listesi, bu ibadeti yerine getirmek isteyen vatandaşlarla paylaşıldı.
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Ramazan ayına yaklaşırken, İstanbul'da hatimle teravih namazı kılmak isteyenler için cami listesi açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen camilerde, Ramazan boyunca her akşam Kur'an-ı Kerim hatmi yapılarak teravih namazı kılınacak.
İSTANBUL'DA HATİMLİ TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER AÇIKLANDI
28 Şubat akşamı kılınacak ilk
teravih namazı ile birlikte Ramazan ayına giriş yapacak Müslümanlar, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek için hazırlıklarına başladı. Hatimle teravih kılmak isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan cami listesine odaklandı. Bu yıl 1 Mart itibarıyla başlayacak Ramazan ayını hatimle teravih namazı ile geçirmek isteyenler için İstanbul'daki camiler duyuruldu. İlçe ilçe açıklanan bu listeye erişmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi kaynaklarından bilgi alabiliyor.
İSTANBUL'DA HATİMLİ TERAVİH KILDIRAN CAMİLERİN LİSTESİ Hacı Mehmet Kerse Mescidi Arnavutköy Merkez Camii Hadımköy Merkez Camii Taşoluk Yeşil Camii Abdülhamit Han Camii İmrahor Mahallesi Hz. Ömer Camii Selman-ı Farisi Camii İmam-ı Buhari Camii Fetih Camii Abdurrahim Çağrici Camii Esma Hatun Kocacık Camii Mimar Sinan Camii Hacı Kerimoğlu Mescidi Aksakal Mescidi Hacı Nihat Ersin Camii Kocasinan Merkez Camii Şehit Mehmet Karaaslan Camii Osmaniye Hamidiye Camii Hz. İbrahim Camii Emlak Konut Camii
Mehmet Akif Ersoy Camii Mehmet Zahit Kotku Camii Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii Süleyman Şah Camii Emlak Konut Başakşehir Evleri Camii Hz. Hamza Camii Hz. Bilali Habeşi Camii Süleyman Çelebi Camii Altıntepsi Merkez Camii Bilal-i Habeşi Camii Kocatepe Camii Hayırseverler Camii Yeşil Camii Yeşilçimen Camii Kartaltepe Çifteşerefeli Camii Ertuğrul Tekke Camii Abdülvehhap Evvab Efendi Camii Çavuşbaşı Hz. Ömer Camii
Hacı Alibey Camii Molla Gürani Camii Tophane Nusretiye Camii Kasımpaşa Kurtçelebi Camii İmaret Camii Millet Bahçesi Camii Hamide Sancak Camii Alemdağ Hacı Mahmut Efendi Camii Hacı Cezmi İpkin Camii Hayırseverler Camii Sabri Ülker Camii İbrahim Mermer Camii Kıraç Muhacir Mahallesi Camii Alibeyköy Güzel Yayla Camii Alibeyköy Hatice Sultan Camii Arpacı Hayrettin Camii Hüseyin Şahin Camii Kızılmescit Camii Prof. Dr. Mahmut Esat Coşan Camii Şevkibey Camii