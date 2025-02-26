En kısa ve en uzun oruç tutacak şehirler; Bu yıl kaç saat oruç tutacağız, hangi ilde en kısa tutulacak?

2025 yılı Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yaptığı kameri ay hesaplamalarına göre, Şevval ayının hilali Ramazan'ın 29. günü akşamı görülecek. Bu nedenle Ramazan ayı 29 gün sürerken, oruç tutma süresi ise yerel saat dilimine bağlı olarak değişiklik gösterecek. Peki bu yıl en kısa oruç tutacak yer neresi? İşte il il iftar saatleri ve merak edilen tüm detaylar...

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 09:51 Paylaş







2025 yılı Ramazan ayı yaklaşırken, milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirmek için hazırlıklara başladı. Oruç tutma süreleri, coğrafi konum ve yerel saat dilimine göre değişiklik gösterirken, en kısa ve en uzun oruç tutulacak yerler merak konusu oldu. İşte 2025 Ramazan ayında il il iftar saatleri ve oruç süreleriyle ilgili bilgiler...

BU YIL KAÇ SAAT ORUÇ TUTULACAK? ↪ Bu yıl Ramazan ayında ortalama 13-14 saat oruç tutulması bekleniyor. 1 Mart'ta başlayacak olan Ramazan'ın ilk günü, İstanbul'da imsak saati 06:07, iftar saati ise 19:01 olacak. ↪ İstanbul'da oruç tutma süresi, ilk gün 12 saat 54 dakika olacakken, 29 Mart Cumartesi günü ise oruç süresi 14 saat 13 dakikaya çıkacak.

EN KISA ORUÇ NEREDE TUTULUYOR? ↪ 2025 Ramazan ayında Türkiye'deki en kısa oruç süresi, Hatay ilinde olacak. Ramazan'ın ilk günü 1 Mart 2025 tarihinde, Hatay'da imsak saati 05:41'de başlayacak ve iftar saati ise 18:37'de gerçekleşecek. ➡ GÜNCEL RAMAZAN AYI HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ ⬅

EN UZUN ORUÇ HANGİ İLDE TUTULUYOR? ↪ 2025 Ramazan ayında Türkiye'deki en uzun oruç süresi, kuzey illerinde tutulacak. ↪ Özellikle Sinop, bu yıl en uzun oruç süresine sahip il olacak. 1 Mart 2025'te Sinop'ta imsak saati 05:35'te başlayacak, iftar ise 18:42'de olacak. Bu durumda oruç süresi yaklaşık 13 saat 7 dakika sürecek.