En kısa ve en uzun oruç tutacak şehirler; Bu yıl kaç saat oruç tutacağız, hangi ilde en kısa tutulacak?
2025 yılı Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yaptığı kameri ay hesaplamalarına göre, Şevval ayının hilali Ramazan'ın 29. günü akşamı görülecek. Bu nedenle Ramazan ayı 29 gün sürerken, oruç tutma süresi ise yerel saat dilimine bağlı olarak değişiklik gösterecek. Peki bu yıl en kısa oruç tutacak yer neresi? İşte il il iftar saatleri ve merak edilen tüm detaylar...