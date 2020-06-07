İstanbul'da haftalar sonra ilk pazar! Sahillere akın ettiler

"NORMALLEŞME YANLIŞ ANLAŞILDI, ADIM ADIM OLMALI"

Eşi ve çocuğuyla sahilde balık tutmaya gelen Gülsüme Bulut, normalleşme sürecinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Ben de bir sağlık çalışanıyım, uzun bir zamandan sonra adapte olmaya çalışıyoruz. Hem çocuklarımız hem de bizim için çok zorlu bir süreçti. Biraz dikkatli olunmalı ve normalleşmeye çok hızlı bir şekilde geçilmemeli. Biz kalabalık mekanlara girmemeye çalışıyoruz. Burası açık alan olduğu için bu mesafe normal ama kalabalık ortamlarda daha fazla dikkat edilmesi ve çok fazla normalleşmemeye çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Normalleşme çok hızlı bir şekilde yanlış anlaşıldı çünkü bir önceki hafta ile bu hafta arasında çok fark yok. Bu yüzden normalleşmeye biraz daha adım adım geçmeliyiz diye düşünüyorum" dedi.