Haberler Galeri Yaşam Diş fırçalarınızı atmayın! Ayakkabılarınızın son haline inanamayacaksınız!

Diş fırçalarınızı atmayın! Ayakkabılarınızın son haline inanamayacaksınız!

Yürüyüşler veya macerayla dolu bir günün ardından, spor ayakkabılarınız muhtemelen biraz temizliğe ihtiyaç duyacaktır ancak endişelenmeyin! En sevdiğiniz ayakkabılarınızı tekrar yepyeni ve iyi bir hale getirmenin kolay yolları var. Ayakkabılarınızı yıkamak için çamaşır makinenizden yardım alabilirsiniz. Peki ayakkabılar çamaşır makinesinde bozulmadan nasıl yıkanır? İşte ayakkabılarınızı tertemiz kullanmanız için yöntemler...

07.06.2020 15:51 - Son Güncelleme: 07.06.2020 15:56
Diş fırçalarınızı atmayın! Ayakkabılarınızın son haline inanamayacaksınız!

Ayakkabılarınızı çamaşır makinenize koymadan önce, onları bir ön temizlemeden geçirin. Ayakkabılarınızda biriken kirleri nemli bir bez kullanarak temizlemeyi deneyin. Eski bezlerinizden yararlanmak mantıklı bir seçim olacaktır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Diş fırçalarınızı atmayın! Ayakkabılarınızın son haline inanamayacaksınız!

DİŞ FIRÇASI
Su ve sabunla beraber hazırladığınız bir karışıma, kullanmadığınız eski diş fırçanızı batırın. Dilerseniz karışıma biraz karbonat da ekleyebilirsiniz. Daha sonra, ayakkabınızın biraz daha fazla özen gerektirdiği yerlerini fırçalayarak temizleyin.

Diş fırçalarınızı atmayın! Ayakkabılarınızın son haline inanamayacaksınız!

DURULAMA
Az önce kirlerinden kurtardığın ayakkabıları, bu kez temizlik izlerinden de kurtarman gerecek. Elde yıkamanın son adımı olarak onları güzelce durula...

Diş fırçalarınızı atmayın! Ayakkabılarınızın son haline inanamayacaksınız!

ÇAMAŞIR MAKİNESİ...
Ayakkabılarınızdan bağcık ve tabanlarınızı çıkararak işe başlayın. Eğer bu bölgelerin zarar göreceğini düşünüyorsanız çamaşır makinesine atmayabilirsiniz. Ancak beyaz bağcıklarınız çamur ile kaplıysa, çamaşır makinesi sizi korkutmasın!

Diş fırçalarınızı atmayın! Ayakkabılarınızın son haline inanamayacaksınız!

ÇAMAŞIR YIKAMA FİLESİ
Ayakkabılarınızı bir file içerisine koyduğunuzda, onların yıkanırken zarar görmesini engellemiş olacaksınız. Fileniz yoksa, eski bir yastık kılıfından da yararlanabilirsiniz.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İstanbul'da haftalar sonra ilk pazar! Sahillere akın ettiler
İstanbul'da haftalar sonra ilk pazar! Sahillere akın ettiler