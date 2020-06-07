Diş fırçalarınızı atmayın! Ayakkabılarınızın son haline inanamayacaksınız!

ÇAMAŞIR MAKİNESİ...

Ayakkabılarınızdan bağcık ve tabanlarınızı çıkararak işe başlayın. Eğer bu bölgelerin zarar göreceğini düşünüyorsanız çamaşır makinesine atmayabilirsiniz. Ancak beyaz bağcıklarınız çamur ile kaplıysa, çamaşır makinesi sizi korkutmasın!