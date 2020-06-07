Diş fırçalarınızı atmayın! Ayakkabılarınızın son haline inanamayacaksınız!
Yürüyüşler veya macerayla dolu bir günün ardından, spor ayakkabılarınız muhtemelen biraz temizliğe ihtiyaç duyacaktır ancak endişelenmeyin! En sevdiğiniz ayakkabılarınızı tekrar yepyeni ve iyi bir hale getirmenin kolay yolları var. Ayakkabılarınızı yıkamak için çamaşır makinenizden yardım alabilirsiniz. Peki ayakkabılar çamaşır makinesinde bozulmadan nasıl yıkanır? İşte ayakkabılarınızı tertemiz kullanmanız için yöntemler...
07.06.2020 15:51
- Son Güncelleme: 07.06.2020 15:56
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