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İstanbul'da güzel havayı görenler akın etti! Belgrad Ormanı girişinde metrelerce araç kuyruğu

İstanbul'da havaların ısınması ile birlikte piknikçiler Belgrad Ormanı'na akın etti. Araçları ile ormana girmeye çalışan piknikçiler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

DHA
22.05.2022 17:04 - Son Güncelleme: 22.05.2022 17:04
İstanbul’da güzel havayı görenler akın etti! Belgrad Ormanı girişinde metrelerce araç kuyruğu

İstanbul'da hafta sonu havaların güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar Belgrad Ormanı'nda bulunan piknik alanlarına akın etti.

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İstanbul’da güzel havayı görenler akın etti! Belgrad Ormanı girişinde metrelerce araç kuyruğu

Araçları ile Sarıyer, Bahçeköy'de bulunan Belgrad Ormanı girişine gelen vatandaşlar uzun araç kuyruğu oluşturdu.

İstanbul’da güzel havayı görenler akın etti! Belgrad Ormanı girişinde metrelerce araç kuyruğu

İçeri girmeyi başaran vatandaşlar aileleri ile birlikte piknik yaptı.

İstanbul’da güzel havayı görenler akın etti! Belgrad Ormanı girişinde metrelerce araç kuyruğu

Belgrad Ormanı'na girmek için bekleyen Hüseyin Kılıç, "Bugün hava güzel, ailemizle pikniğe geldik ama trafiğe yakalandık, yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

İstanbul’da güzel havayı görenler akın etti! Belgrad Ormanı girişinde metrelerce araç kuyruğu

Özel bir kurstan öğrencileri ile birlikte piknik yapmaya gelen Recep Öztürk ise, "Hava almak, nefes almak için iyi bir gün oldu.

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