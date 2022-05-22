İstanbul'da güzel havayı görenler akın etti! Belgrad Ormanı girişinde metrelerce araç kuyruğu
İstanbul'da havaların ısınması ile birlikte piknikçiler Belgrad Ormanı'na akın etti. Araçları ile ormana girmeye çalışan piknikçiler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.
22.05.2022 17:04 - Son Güncelleme: 22.05.2022 17:04
İstanbul'da hafta sonu havaların güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar Belgrad Ormanı'nda bulunan piknik alanlarına akın etti.
Araçları ile Sarıyer, Bahçeköy'de bulunan Belgrad Ormanı girişine gelen vatandaşlar uzun araç kuyruğu oluşturdu.
Belgrad Ormanı'na girmek için bekleyen Hüseyin Kılıç, "Bugün hava güzel, ailemizle pikniğe geldik ama trafiğe yakalandık, yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.