"Suyum yok" isyanına CHP’li belediyeden ‘vana kapalıydı’ iftirası! O vatandaş kabusu yaşadı: Şalteri indirip tuzağa düşürdüler

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"DENİZDE YIKANIYORUM"

Binanın içine giderek eline aldığı boş su bidonunu yere fırlatan ve tekmeleyen Barış Bütün: 34 gündür benim suyum yok. Bu adam buraya gelecek. Jandarmayı çağırın. Jandarma da gelsin. Ben burada bekliyorum. 34 gündür suyum yok. Ben artık bıktım ya. Onu ara, bunu ara, şunu ara. Ben kimi arayacağım ya? Jandarmayı da arayın. Jandarma da gelsin. Yazık. Polis, jandarma çağırın, Hepsini çağırın.