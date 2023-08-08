"Suyum yok" isyanına CHP’li belediyeden ‘vana kapalıydı’ iftirası! O vatandaş kabusu yaşadı: Şalteri indirip tuzağa düşürdüler

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da yaşayan Barış Bütün 34 gündür evinde su olmadığı için CHP'li Belediyeye isyan etmişti. Elinde bidonlarla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasını basan Barış Bütün gece saatlerinde elektrikleri kesilip, henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin taşlı sopalı saldırısına uğradı. Öte yandan Barış Bütün ASAT'ın ortaya attığı 'vana kapalıydı' iftirasıyla ilgili de avukatı aracılığıyla şikayetçi olacağını, elinde kamera görüntülerinin olduğunu belirterek, "Ben isyan edince su geldi. Onlar farkında değiller ancak benim evim 24 saat kamera kaydı yapıyor. Nasıl olur da 'vana kapalı' diye iftira atarlar. " dedi.
Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde 34 gündür evine su gelmediği için isyan eden Barış Bütün elinde bidonlarla 4 Ağustos'ta Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasını bastı.
"DENİZDE YIKANIYORUM"
Binanın içine giderek eline aldığı boş su bidonunu yere fırlatan ve tekmeleyen Barış Bütün: 34 gündür benim suyum yok. Bu adam buraya gelecek. Jandarmayı çağırın. Jandarma da gelsin. Ben burada bekliyorum. 34 gündür suyum yok. Ben artık bıktım ya. Onu ara, bunu ara, şunu ara. Ben kimi arayacağım ya? Jandarmayı da arayın. Jandarma da gelsin. Yazık. Polis, jandarma çağırın, Hepsini çağırın.
Ben her gün su dolduruyorum ya. 34 gündür suyum yok. Yeter artık ya. Bıktım. Ben su istiyorum. Benim evimdeki saatin biri yok. Hamam gibi. Tuvalete giremiyorum. Ben evimde mayo ile geziyorum. 34 gündür denizde yıkanıyorum. Çağırın jandarma gelsin" diye konuştu. Bu sırada ASAT görevlileri vatandaşı sakinleştirmeye çalışmıştı.