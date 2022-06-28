İstanbul'da emekli astsubay taksiciden faciayı önleyen hamle! Kalp krizi geçirdiğini anlayınca aracını yeşilliğe çıkararak durdu
Beşiktaş'ta, trafik akışının yoğun olduğu sırada direksiyon başındayken kalp krizi geçiren taksi şoförü, aracını son anda yoldan çıkarıp yeşillik alanda durdurarak faciayı önledi. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden emekli astsubay Ali Teoman Sungur, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
28.06.2022 11:27 - Son Güncelleme: 28.06.2022 12:17
Olay, geçen cumartesi günü saat 10.15 sıralarında Balmumcu Kavşağı'nda meydana geldi. Taksicilik yapan emekli astsubay Ali Teoman Sungur (59), direksiyon başındayken kalp krizi geçirdi.