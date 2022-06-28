İstanbul’da emekli astsubay taksiciden faciayı önleyen hamle! Kalp krizi geçirdiğini anlayınca aracını yeşilliğe çıkararak durdu

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalp masajı uyguladıktan sonra Sungur'u hastaneye kaldırdı. Sungur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.