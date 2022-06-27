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Haberler Yaşam Antalya'da turist akını! Turist sayısı 4 milyonu aştı! Ruslar zirvede

Antalya'da turist akını! Turist sayısı 4 milyonu aştı! Ruslar zirvede

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan son verilere göre, 1 Ocak-26 Haziran arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 4 milyonu aştı. Rus ve Avrupalı turistlerin tatil tercihleri arasında ilk sırada yer alan Antalya'ya, günlük ortalama 70 bin yabancı turist hava yoluyla geliyor.

27.06.2022 18:31 - Son Güncelleme: 27.06.2022 18:36
Antalya’da turist akını! Turist sayısı 4 milyonu aştı! Ruslar zirvede

428 beş yıldız otel, 680 bin yatak kapasitesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla turizm sektöründe dünyaca önemli bir marka olan Antalya'da turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor.

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Antalya’da turist akını! Turist sayısı 4 milyonu aştı! Ruslar zirvede

Pandemi sürecinin ardından turizmde görkemli günlerine geri dönen Antalya, turistlerin tatil tercihleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Antalya’da turist akını! Turist sayısı 4 milyonu aştı! Ruslar zirvede

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, gastronomisi ve kültürel zenginliği Antalya'yı dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden birisi yapıyor.

Antalya’da turist akını! Turist sayısı 4 milyonu aştı! Ruslar zirvede

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre 1 Ocak-26 Haziran arasında hava yoluyla şehre gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 193 artış kaydederek, 4 milyon 11 bin 508'e ulaştı.

Antalya’da turist akını! Turist sayısı 4 milyonu aştı! Ruslar zirvede

Korona virüs salgınının etkisiyle 2021 yılını 9 milyon turistle kapatan Antalya'da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın verilerine göre çok büyük artış gösterdi.

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