Antalya'da turist akını! Turist sayısı 4 milyonu aştı! Ruslar zirvede
Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan son verilere göre, 1 Ocak-26 Haziran arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 4 milyonu aştı. Rus ve Avrupalı turistlerin tatil tercihleri arasında ilk sırada yer alan Antalya'ya, günlük ortalama 70 bin yabancı turist hava yoluyla geliyor.
27.06.2022 18:31 - Son Güncelleme: 27.06.2022 18:36
428 beş yıldız otel, 680 bin yatak kapasitesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla turizm sektöründe dünyaca önemli bir marka olan Antalya'da turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor.
Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, gastronomisi ve kültürel zenginliği Antalya'yı dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden birisi yapıyor.