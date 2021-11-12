İstanbul’da el frenini çekmeyi unutan nakliye şoförü kamyonetin altında kaldı

İddiaya göre, ev eşyası alan bir kişi, o eşyaları kamyoneti ile taşıması için Sırrı Güler ile anlaştı. Güler, 34 KD 7885 plakalı kamyonetine yüklediği eşyalarla verilen adrese geldi. Güler eşyaları indireceği evin önündeki yokuşta kamyoneti park etti.