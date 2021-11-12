İstanbul'da el frenini çekmeyi unutan nakliye şoförü kamyonetin altında kaldı
İstanbul Sarıyer'de yokuş aşağı park ettiği kamyonetin el frenini çekmeyi unutan sürücü, eşya boşaltırken aracın altında kaldı. Kamyonet, peyzaj duvarına çarparak dururken, Sırrı Güler ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Güler'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Haberin detayları...
12.11.2021 11:22
- Son Güncelleme: 12.11.2021 12:26
İddiaya göre, ev eşyası alan bir kişi, o eşyaları kamyoneti ile taşıması için Sırrı Güler ile anlaştı. Güler, 34 KD 7885 plakalı kamyonetine yüklediği eşyalarla verilen adrese geldi. Güler eşyaları indireceği evin önündeki yokuşta kamyoneti park etti.
Sırrı Güler, kasadan eşyaları indirirken, kamyonet yokuş aşağı kaymaya başladı. Güler, kamyonetin altında kaldı. Kamyonetin peyzaj duvarına çarparak dururken, Güler, tekerleğin altında sıkıştı.