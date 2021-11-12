Bir ilçe diken üstünde! Rize Çamlıhemşin'de yamaçlar çelik ağlarla örülüyor
Rize'de geçen yıl kopan kaya parçasının isabet ettiği Metehan İslamoğlu'nun (8) ölümünün ardından yamaçlar, çelik ağlarla örülerek önlem alınıyor. Endüstriyel dağcıların yürüttüğü çalışmada 35 metreye kadar ulaşan tel örgülerle Çamlıhemşin ilçesi, kaya tehdidinden kurtulacak.
12.11.2021 11:00
- Son Güncelleme: 12.11.2021 11:24
Çamlıhemşin ilçesinde sarp kayalık ve engebeli arazi şartları nedeniyle yaşanan kaya düşmelerine karşı çalışma yürütülüyor. Geçen yıl ocak ayında düşen kaya parçasının isabet etmesiyle Metehan İslamoğlu'nun hayatını kaybettiği ilçede endüstriyel dağcılardan oluşan ekip, halatlar yardımıyla tırmandıkları yamaçlarda önce riskli kayaları düşürdü.
"YOL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"
Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, "Doğa şartları ilçemizde kayalık ve sıkıntılı. Yamaçları ve yamaç akmalarını korumak için tel örgü yapılmasına ihtiyaç duyduk. Tel örgülerimiz 35 metreye kadar çıkıyor.