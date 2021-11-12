Bir ilçe diken üstünde! Rize Çamlıhemşin’de yamaçlar çelik ağlarla örülüyor

Bunun bir bölümünü geçen yıl yapmıştık, şimdi de geri kalan kısmını tamamlıyoruz. İnşallah bu tel örgüyle yamaç kaymaları ve taş düşmeleri önlenecek. Bununla birlikte yol güvenliğini de sağlamış olacağız. İnsanların can ve mal güvenliğini açısından iyi bir önleyici tedbir almış oluyoruz" dedi.

