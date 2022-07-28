Gaziantep'te kan donduran olay! Ortalığı kan gölüne çevirdi! Tek tanık ise 4 yaşındaki minik Merva!
Gaziantep'de kan donduran bir olay yaşandı. Kendisinden ayrılmak isteyen dini nikahlı eşinin evini basan Ümit Kurt, eşinin engelli kardeşini öldürdü. Eşini ve eşinin annesini de ağır yaraladığı korkunç olayın tek görgü tanığı ise 4 yaşındaki Merva Bozan oldu. Minik Merva, "Ben çok korktum. Sadece bir kişiydi. O Ümit'ti" diyerek anlattı.
Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Saçaklı Mahallesi'nde 22 Temmuz günü sabah saat 05.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre eşinden ayrılan yabancı uyruklu Hamide Şeyh Müslim, Ümit Dur (38) ile dini nikahla evlendi. Aradan geçen 1,5 yılın ardından bir erkek çocuğu olan anne Şeyh Müslim, uyuşturucu ve alkol bağımlısı olan eşinden şiddet görmeye başladı. Gördüğü şiddetten dolayı ayrılmak isteyen Şeyh Müslim, annesinin evine geri döndü. Evinin önüne gelerek kendisini defalarca tehdit eden Ümit Dur'u polise şikayet eden Hamide Şeyh Müslim, 4 ay önce 3 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı.
POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI
Aradan geçen 3 ayın ardından Ümit Dur, Hamide Şeyh Müslim'in kardeşi ve annesiyle birlikte kaldığı evi silahla bastı. 3 arkadaşıyla birlikte eve giren cani koca Dur, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Eşi Hamide Şeyh Müslim, eşinin kardeşi Cemil Şeyh Müslim (23) ile anneleri Zehra Faraç'ın (65) üzerine uyudukları esnada kurşun yağdıran Dur, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Vücuduna isabet eden pompalı tüfek saçmalarından dolayı ağır yaralanan 2 kardeş ile anne, ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cemil Şeyh Müslim doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamazken, yoğun bakımda tedavi altına alınan ağır yaralı Hamide Şeyh Müslim ve anne Zehra Faraç 6 gündür yaşam mücadelesi veriyor.
KORKUNÇ CİNAYETİN TEK TANIĞI 4 YAŞINDAKİ MERVA...
O esnada evde olan Hamide Şeyh Müslim'in bir önceki evliliğinden olan 4 yaşındaki kızı Merva Bozan ise dehşete düşüren anlara tanıklık etti. Annesinin dini nikahlı eşi Dur'un yaşattığı dehşeti birebir yaşayan küçük Merva; dayısı, annesi ve anneannesinin üzerine kurşun yağdırılmasını korku dolu gözlerle izledi. Yoğun bakımda olan annesinin hayati tehlikeyi atlatmasını umutla bekleyen Merva, korkunç cinayetin tek tanığı olarak yaşananları anlattı.