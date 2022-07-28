Gaziantep’te kan donduran olay! Ortalığı kan gölüne çevirdi! Tek tanık ise 4 yaşındaki minik Merva!

"SADECE BİR KİŞİYDİ"

Annesinin karnından vurulduğunu söyleyen Merva, "Ben uyuyordum. Annem de uyuyordu. Dayım da uyuyordu. Onu vurdu. Ben çok korktum. Sadece bir kişiydi. Ben onu tanıyordum. O Ümit'ti" dedi.