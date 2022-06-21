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Adana'da barda konsomatrisle sohbet eden adam husumetlisinin adına şarkı istenince orada olduğunu anladı ve tabancayla vurdu

Adana'da, barda konsomatrisle sohbet eden Cumali Gültepe'yi (39), oturduğu masada tabancayla vurarak ağır yaralayan Özkan Altan (29), saklandığı evde yakalandı. Altan, borçlu olduğu Gültepe'yle aralarında husumet başladığını belirterek, "Olay günü Cumali'nin adına şarkı istenince orada olduğunu anlayıp, yanına gidip sıktım" dedi.

DHA
21.06.2022 09:55 - Son Güncelleme: 21.06.2022 11:03
Adana’da barda konsomatrisle sohbet eden adam husumetlisinin adına şarkı istenince orada olduğunu anladı ve tabancayla vurdu

Olay, 2 Haziran günü saat 03.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki barda meydana geldi. Masada konsomatrisle sohbet eden Cumali Gültepe'nin yanına gelen kişi, tabancayla peş peşe ateş etti.

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Adana’da barda konsomatrisle sohbet eden adam husumetlisinin adına şarkı istenince orada olduğunu anladı ve tabancayla vurdu

Silahtan çıkan kurşunlar, Cumali Gültepe'nin kasık, kol ve karın bölgesine isabet etti. Gültepe, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı.

Adana’da barda konsomatrisle sohbet eden adam husumetlisinin adına şarkı istenince orada olduğunu anladı ve tabancayla vurdu

Bu anlar ise barın güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Cumali Gültepe'yi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Adana’da barda konsomatrisle sohbet eden adam husumetlisinin adına şarkı istenince orada olduğunu anladı ve tabancayla vurdu

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırganın, Cumali Gültepe'ye borcu olduğu öne sürülen Özkan Altan olduğunu belirledi.

Adana’da barda konsomatrisle sohbet eden adam husumetlisinin adına şarkı istenince orada olduğunu anladı ve tabancayla vurdu

Şüphelinin saklandığı adresi belirleyen ekipler, kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen Altan, ifadesinde, "Cumali'ye borcum vardı.

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