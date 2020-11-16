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New York metrosunda akıllara zarar görüntü! Devasa fareyi karşılarında görenler...

Metroya bindiğinizde karşınızda devasa bir fare görseniz ilk tepkiniz ne olur? Muhtemelen bir anda çığlık atarak koşmaya başlarsınız. Bu kez durum farklı. ABD'de performans sanatçısı Jonothon Lyons, dev bir fare kostümüyle New York metrosuna bindi. Metrodakiler sanatçının sıradışı kostümüne pek ilgi göstermedi.

16.11.2020 11:32 - Son Güncelleme: 16.11.2020 11:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





