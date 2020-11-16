New York metrosunda akıllara zarar görüntü! Devasa fareyi karşılarında görenler...
Metroya bindiğinizde karşınızda devasa bir fare görseniz ilk tepkiniz ne olur? Muhtemelen bir anda çığlık atarak koşmaya başlarsınız. Bu kez durum farklı. ABD'de performans sanatçısı Jonothon Lyons, dev bir fare kostümüyle New York metrosuna bindi. Metrodakiler sanatçının sıradışı kostümüne pek ilgi göstermedi.
16.11.2020 11:32
- Son Güncelleme: 16.11.2020 11:32
Sanatçı bu ilginç köstümü ilk defa kullanmıyor.
Lyons "Fare Buddy" karakterini 11 sene önce yaratmış, ilk olarak Times Meydanı'na çıkmıştı.
Meydandaki performansıyla insanları şaşkına uğrattığı anların videosunu YouTube'a yükleyen Lyons, 70 bin görüntülenme almıştı.
Sanatçı koronavirüs döneminde kostümü giyip sokağa çıkmanın kendisi için sosyal mesafeyi korumayı çok daha kolay hale getirdiğini de şaka yollu söyledi.
DİĞER GALERİLER