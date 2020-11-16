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Bu adamı bir yerlerde görmüş olabilirsiniz... Tüyleri diken diken etti! Bilim insanları bile açıklayamıyor

Bu yüzü tanıyor musunuz? Belki siz hiç görmediniz ya da gördünüz. Bu adam yüzlerce kişinin birbirinden habersiz şekilde rüyasında gördüğü bir yüz... 'Nasıl olur?' demekte haklısınız. Uzun yıllardır internetin esrarengiz fenomenlerinden biri haline gelen 'Bu Adam' (This Man) her ne kadar her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de duyurulmaya çalışsa da pek bilinmeyen bir karakter. İnsanların rüyalarına girdiği iddia edilen bu gizemli fenomenin sırrı bilim dünyası tarafından bile çözülemedi. İşte detaylar...

16.11.2020 17:37 - Son Güncelleme: 16.11.2020 17:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





