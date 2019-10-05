Kemal Sunal'ın Sakar Şakir filminde Gardırop Fuat'ı canlandıran Ünal Gürel kimdir? Bakın nereli çıktı!
Kemal Sunal filmlerinde sıkça rastladığımız usta oyuncu Ünal Gürel, Türk sinemasının efsane isimleri arasında yer alıyor. Özellikle Sakar Şakir filmindeki Gardırop Fuat rolüyle nam salan Ünal Gürel pek çok Yeşilçam filminde rol aldı. Gardırop Fuat, Karbonat Erol rolleriyle tanıdığımız Ünal Gürel yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Peki, Ünal Gürel kimdir? Ünal Gürel nereli? İşte Ünal Gürel'in hayatına dair detaylar...
05.10.2019 02:10
- Son Güncelleme: 05.10.2019 02:11
Yeşilçam filmlerinin sevilen ismi Ünal Gürel bugüne kadar onlarca filmde rol aldı. Ünal Gürel, Gardırop Fuat rolüyle nam saldı.
Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman, Kerpeten Hüsnü… Ünal Gürel onlarca sevilen karaktere hayat verdi.
Hafızalara kazınan rolleri canlandıran Ünal Gürel özellikle Gardırop Fuat rolüyle dikkat çekmişti.
Sanat yaşamına tiyatroyla başlayan Ünal Gürel, çeşitli topluluklarda görev yaptı. 1950'li yıllarda Ankara Devlet Konservatuarı (Hacettepe Üniversitesi) Şan Bölümüne girdi.
Tiyatronun dışında, 1964 yılında kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yaptı. Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Komedi ağırlıklı filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol almıştır.