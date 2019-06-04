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İstanbul'da bayramda yollar boş kaldı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen İstanbullular tatil bölgelerine ve memleketlerine akın etti. İstanbullu'nun şehri terketmesiyle yollar bomboş kaldı.

04.06.2019 10:34 - Son Güncelleme: 04.06.2019 10:34
İstanbul'da bayramda yollar boş kaldı

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbulluların kentten ayrılmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 2'ye düştü. Megakentte bomboş kalan yollar ise havadan görüntülendi.

İstanbul'da bayramda yollar boş kaldı

Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar tatil beldelerine ve memleketlerine gitti. Erkenden yola çıkan tatilcilerin kentten ayrılması ile İstanbul'da yollar boşaldı.

İstanbul'da bayramda yollar boş kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi cep trafik verilerine göre kentte yoğunluk yüzde 2'ye düştü.

İstanbul'da bayramda yollar boş kaldı

İstanbul'un birçok noktasında yollar boş kalırken, Bakırköy'de ve çevresindeki yollar havadan görüntülendi. Görüntülerle boş kalan yollar gözler önüne serildi.

İstanbul'da bayramda yollar boş kaldı
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