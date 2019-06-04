İstanbul'da bayramda yollar boş kaldı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen İstanbullular tatil bölgelerine ve memleketlerine akın etti. İstanbullu'nun şehri terketmesiyle yollar bomboş kaldı.
İstanbul'da bayramda yollar boş kaldı04.06.2019 11:06
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