Günlük burç yorumları – 4 Haziran 2019 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bayramın ilk günü burcunuzu neler bekliyor? İşte 4 Haziran Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Özel yaşamınızla ilgili sert ve radikal kararlar alabilirsiniz. Bu duruma sizleri Merkür'ün dahiyane düşünceleri ve öz gezegeniniz Mars itmekte.
Bugün gökyüzü, aşkın kazandığı bir günü işaret ediyor. Bayramın ilk günü senin için sürpriz gelişmeleri beraberinde getirecek. Çevrenizde entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz. Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Duygularınızı ve hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak. Karşı cins üzerinde çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
BOĞA
Üzerinizdeki Yeni Ay- İkizler etkileri sizi eril enerjiye sürükleyebilir. Dengeyi bulmak ve nerede nasıl davranacağınızı sezgilerinize bırakmak çok önemlidir.
Bugün gökyüzü, ikili ilişkilerde cesur hamlelere işaret ediyor. Sonunu görmediğin bir yola girmenin riskini alacaksın. Gelen iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Öncelikle duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz. İsteklerinizin gerçekleşmesi için planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalısınız. Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz.
İKİZLER
Dahiyane fikirlerinizi ön plana koyabilirsiniz. İşlerinizde başarı sağlayacağınız dönemdesiniz. Başkalarının desteklerini de alarak şansınızı arttırabilirsiniz.
Kişisel anlamda beklentide olduğun konularla ilgili net sonuçlar alabilirsin. Planlarının değişmesi an meselesi. Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istediğiniz bir gerçek. Fakat size karşı gelenlere de, gerekli tepkinizi göstereceksiniz. Güven arayışınızla beraber maddi konuların önemini kavramanız gündeme geliyor. Ortak organizasyon çalışmaları içinde olacaksınız. İkilem yaşatacak bu durumlardan istediğiniz gibi sonuç alacaksınız.
YENGEÇ
Yönetici gezegeninizin konumu itibari ile İkizler Yeni Ay'ında. Düzeltmek istediğiniz ilişkileriniz, küslükleriniz üzerinde yoğunlaşmak için iyi bir dönemdesiniz.
Ertelediğin konularda seni harekete geçirecek bir şey olsun istiyorsan, idealist tarafın sana yardım edecek. Siz artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz. Gelişigüzel ilişikler yaşamak istemediğiniz içi, karşınıza çıkan kişilere istemeden seçici davranıyor ve yüksek frekansta olmasına dikkat ediyorsunuz. Yaratıcılığınızda harikalar yaratıyorsunuz. Olumsuzluklar karşısında da, ketum tavırla takınıyorsunuz. Bacak kaslarına kramp girebilir. Spor yaparken baldırlarınızı zorlamamalısınız.
ASLAN
Güçlü ve eril iletişimlerde bulunacağınız bir zamandasınız. Özellikle yeni planlarınızla beraber iş ortamınızda durumunuz oldukça başarılı görünecek.
Ön yargılarını bir kenara bırakma zamanı! Yakın bir arkadaşını dinlemeden verdiğin kararın yanlış olduğu ortaya çıkabilir. Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak, partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Aşk ve mantık kol kola gezecekler. Sosyal ilişikleriniz yoğunluk kazanmaya devam ederken karşılaşacağınız cazip kişiler ilginizi çekecektir. Uyumlu düşüncelerinizle ortaklıklar konusunda ılımlı bir hava estireceksiniz.