Günlük burç yorumları – 4 Haziran 2019 Salı

KOÇ

Özel yaşamınızla ilgili sert ve radikal kararlar alabilirsiniz. Bu duruma sizleri Merkür'ün dahiyane düşünceleri ve öz gezegeniniz Mars itmekte.

Bugün gökyüzü, aşkın kazandığı bir günü işaret ediyor. Bayramın ilk günü senin için sürpriz gelişmeleri beraberinde getirecek. Çevrenizde entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz. Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Duygularınızı ve hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak. Karşı cins üzerinde çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.