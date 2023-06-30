İstanbul'da bayram yoğunluğu! Havanın ısınmasıyla şehirde kalan vatandaşlar Eminönü ve Taksim'e akın etti: Kalabalık kamerada
İstanbul'da kalan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın 3. gününde Eminönü ve Taksim'e akın etti. Eminönü'nde boğaz turu yapmak ve vapur seferlerini kullanmak isteyen vatandaşlar da yoğunluğa neden olurken, kalabalık havadan görüntülendi. Havanın da güzel olmasıyla birlikte İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunlukta kameralara yansıdı.
30.06.2023 16:18 - Son Güncelleme: 30.06.2023 16:18
Bayram tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, havanın da güneşli olmasıyla birlikte alanları doldurdu.
Çok sayıda vatandaş Eminönü'ne akın etti. Sürücüler, yayaların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik ışıkları yeşil ışık yandığı halde ilerlemekte zorluk çekti.
Eminönü'nden yapılan boğaz turu ve vapur seferleri de ücretsiz olunca vatandaşların oluşturduğu yoğunluk daha da arttı.