Arnavutköy’deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Saniye saniye dehşet anları...

Otobüs şoförü Muzaffer Giden, "Işık sarıya dönünce önümdeki araç durdu. Önümdeki araç durunca frene asıldım ama durmadı araç benim kontrolümden çıktı. Böylelikle de vurdum. Bir anda durunca vurdum. İstanbul Otogarı'na gidiyordum. 7 yolcu vardı kimse de bir şey yok" dedi.