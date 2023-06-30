Arnavutköy'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Saniye saniye dehşet anları...
İstanbul Arnavutköy'de kırmızı ışıkta bekleyen araca çarparak karşı yöne geçen yolcu otobüsü, 4 araca daha çarptı. Dün meydana gelen kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.
30.06.2023 08:55 - Son Güncelleme: 30.06.2023 09:09
Arnavutköy'de kırmızı ışıkta bekleyen araca çarparak karşı yöne geçen yolcu otobüsü, 4 araca daha çarptı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. 7 yolcuyla Fethiye- İstanbul arası sefer yapan Muzaffer Giden idaresindeki yolcu otobüsü, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gittiği sırada kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı.
KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan kaza anı ise, Işık yandığı sırada bekleyen aracın, araç içi kamerasına yansıdı.