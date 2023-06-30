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Arnavutköy'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Saniye saniye dehşet anları...

İstanbul Arnavutköy'de kırmızı ışıkta bekleyen araca çarparak karşı yöne geçen yolcu otobüsü, 4 araca daha çarptı. Dün meydana gelen kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

30.06.2023 08:55 - Son Güncelleme: 30.06.2023 09:09
Arnavutköy’deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Saniye saniye dehşet anları...

Arnavutköy'de kırmızı ışıkta bekleyen araca çarparak karşı yöne geçen yolcu otobüsü, 4 araca daha çarptı.

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Arnavutköy’deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Saniye saniye dehşet anları...

Kaza, saat 12.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. 7 yolcuyla Fethiye- İstanbul arası sefer yapan Muzaffer Giden idaresindeki yolcu otobüsü, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gittiği sırada kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı.

Arnavutköy’deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Saniye saniye dehşet anları...

TERS ŞERİDE GEÇTİ

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Muzaffer Giden ters istikamete geçti. Otobüs burada da 4 araca çarparak durabildi. Kaza sebebiyle 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Arnavutköy’deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Saniye saniye dehşet anları...

Otobüs şoförü Muzaffer Giden, "Işık sarıya dönünce önümdeki araç durdu. Önümdeki araç durunca frene asıldım ama durmadı araç benim kontrolümden çıktı. Böylelikle de vurdum. Bir anda durunca vurdum. İstanbul Otogarı'na gidiyordum. 7 yolcu vardı kimse de bir şey yok" dedi.

Arnavutköy’deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Saniye saniye dehşet anları...

KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan kaza anı ise, Işık yandığı sırada bekleyen aracın, araç içi kamerasına yansıdı.

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