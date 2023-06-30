Mehmet Şimşek'in hocasıydı: Korhan Berzeg köpeği Tina ile birlikte 14 gündür kayıp! Aramalara kadavra köpekli destek...
Dünya Bankası'nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesinde 13 gün önce köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra 17 Haziran tarihinde kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı. Ekiplerin İngilizce komutlarla gerçekleştirdiği aramalarda, yeni bir gelişme yaşandı. Yırtıcı kuşlar takibe alan ekiplere JAK timleri de katıldı… İşte detaylar...
30.06.2023 18:07 - Son Güncelleme: 30.06.2023 18:07
Cep telefonunu evde bırakan Korhan Berzeg, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri ve Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), STK'lar ve köylüler ile arandı.