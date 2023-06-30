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Haberler Yaşam Mehmet Şimşek'in hocasıydı: Korhan Berzeg köpeği Tina ile birlikte 14 gündür kayıp! Aramalara kadavra köpekli destek...

Mehmet Şimşek'in hocasıydı: Korhan Berzeg köpeği Tina ile birlikte 14 gündür kayıp! Aramalara kadavra köpekli destek...

Dünya Bankası'nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesinde 13 gün önce köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra 17 Haziran tarihinde kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı. Ekiplerin İngilizce komutlarla gerçekleştirdiği aramalarda, yeni bir gelişme yaşandı. Yırtıcı kuşlar takibe alan ekiplere JAK timleri de katıldı&hellip; İşte detaylar...

30.06.2023 18:07 - Son Güncelleme: 30.06.2023 18:07
Mehmet Şimşek’in hocasıydı: Korhan Berzeg köpeği Tina ile birlikte 14 gündür kayıp! Aramalara kadavra köpekleri katıldı...

ABD'deki Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan ekonomist Doç. Dr. Korhan Berzeg (83), kısa süre önce İstanbul Büyükada'da yaşamaya başladı.

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Mehmet Şimşek’in hocasıydı: Korhan Berzeg köpeği Tina ile birlikte 14 gündür kayıp! Aramalara kadavra köpekleri katıldı...

Mayıs ayında tatil için memleketi Balıkesir Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'nde giden Korhan Berzeg, 17 Haziran'da köpeği Tina ile yürüyüşe çıktı. Bir daha da kendisinde haber alınamadı.

Mehmet Şimşek’in hocasıydı: Korhan Berzeg köpeği Tina ile birlikte 14 gündür kayıp! Aramalara kadavra köpekleri katıldı...

İngiliz uyruklu Angela Berzeg eşinin ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

Mehmet Şimşek’in hocasıydı: Korhan Berzeg köpeği Tina ile birlikte 14 gündür kayıp! Aramalara kadavra köpekleri katıldı...

Cep telefonunu evde bırakan Korhan Berzeg, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri ve Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), STK'lar ve köylüler ile arandı.

Mehmet Şimşek’in hocasıydı: Korhan Berzeg köpeği Tina ile birlikte 14 gündür kayıp! Aramalara kadavra köpekleri katıldı...

İZİNE RASTLANMADI
Çalışmalara, Ankara'dan bölgeye giden bir özel ekip de katıldı. Ancak aradan geçen 14 güne rağmen ne Korhan Berzeg'in ne de köpeğinin izine rastlanmadı.

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