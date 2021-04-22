RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul'da Başakşehir'den Avcılar'a kadar turuncu akan dere tepki çekti

İstanbul Esenyurt'ta mavi, siyah, kırmızı akan dereden sonra şimdi de Başakşehir'den başlayarak Avcılar'a kadar uzanan ve çevresinde tarım arazilerinin bulunduğu dere, bırakılan atıklar nedeniyle turuncuya boyandı. Yeşilkent Mahallesinde yaşayan Ali Can, dereye bırakılan atıklarla ilgili şikayette bulunduklarını fakat çözüm bulamadıklarını söyleyerek, "Önüne gelen çöpünü, pisliğini atıyor. Geçen 2 tane çocuk oynarken, düşüyordu. Annesi ve babası, belediyeye şikayet etti. Gelen giden kimse olmadı. Etraftaki nakliyeler gelip, pislik döküyor. Hafriyat kamyonları geliyor. Bu konuya kimse bir şey demiyor. Şikayette bulunduk ama bir çözüm bulamadık hala. Özellikle sinek çok oluyor, koku çok oluyor" dedi.

22.04.2021 13:14 - Son Güncelleme: 22.04.2021 13:14
İstanbul'da Başakşehir'den Avcılar'a kadar turuncu akan dere tepki çekti

Arnavutköy ve Esenyurt'tan sonra Avcılar'da da bir dere atık nedeniyle renk değiştirdi. Başakşehir'den başlayarak Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi'nden geçen dere bırakılan atıklar nedeniyle turuncuya boyandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul'da Başakşehir'den Avcılar'a kadar turuncu akan dere tepki çekti

Dereye giden bir kanalın tamamının turuncu olduğu kameralara yansıdı. Hemen yanında tarım arazilerinin bulunduğu ve insanların hayvanlarını otlattığı dereye bırakılan atıklar, aynı zamanda çevrede pis kokuya da neden oluyor. Çevre sakinleri, yetkililerden dereye bir çözüm bulmasını bekliyor.

İstanbul'da Başakşehir'den Avcılar'a kadar turuncu akan dere tepki çekti

"ŞİKAYETTE BULUNDUK AMA ÇÖZÜM BULAMADIK"
Yeşilkent Mahallesinde yaşayan Ali Can, dereye bırakılan atıklarla ilgili şikayette bulunduklarını fakat çözüm bulamadıklarını söyleyerek, "Önüne gelen çöpünü, pisliğini atıyor. Geçen 2 tane çocuk oynarken, düşüyordu. Annesi ve babası, belediyeye şikayet etti. Gelen giden kimse olmadı.

İstanbul'da Başakşehir'den Avcılar'a kadar turuncu akan dere tepki çekti

Etraftaki nakliyeler gelip, pislik döküyor. Hafriyat kamyonları geliyor. Bu konuya kimse bir şey demiyor. Şikayette bulunduk ama bir çözüm bulamadık hala. Özellikle sinek çok oluyor, koku çok oluyor" dedi.

İstanbul'da Başakşehir'den Avcılar'a kadar turuncu akan dere tepki çekti

KİRLİLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Deredeki kirlilik kameraya yansıdı. Tarım arazilerinin hemen yanında bulunan ve hayvanların otladığı turuncuya boyanan deredeki kirlilik, havadan görüntülendi.