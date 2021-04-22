TikTok'ta zaman yolcusuyum diyor kehanetleri peş peşe sıralıyor! Dünyanın yok olacağı tarihi de verdi milyonlar onu konuşuyor

Sosyal medyayal haşır neşirseniz daha önce kendilerini zaman yolcusu olarak adlandıran pek çok kişiye tanıklık etmişsinizdir. 2030, 2070, 3100'den geldiğini iddia edenlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez adres TikTok. "thatonetimetraveler" adlı bir Tiktok kullanıcıs zaman yolculuğu yaptığını iddia ediyor ve gelecekten kesitler paylaşıyor. Tiktok'ta 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan kullanıcı şimdilik gizemini koruyor. Geçtiğimiz günlerde ise aynı kullanıcı dünyanın ne zaman yok olacağının tarihini verdi.

22.04.2021 16:01 - Son Güncelleme: 22.04.2021 16:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





