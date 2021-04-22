RAMAZAN İMSAKİYE
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TikTok'ta zaman yolcusuyum diyor kehanetleri peş peşe sıralıyor! Dünyanın yok olacağı tarihi de verdi milyonlar onu konuşuyor

Sosyal medyayal haşır neşirseniz daha önce kendilerini zaman yolcusu olarak adlandıran pek çok kişiye tanıklık etmişsinizdir. 2030, 2070, 3100'den geldiğini iddia edenlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez adres TikTok. "thatonetimetraveler" adlı bir Tiktok kullanıcıs zaman yolculuğu yaptığını iddia ediyor ve gelecekten kesitler paylaşıyor. Tiktok'ta 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan kullanıcı şimdilik gizemini koruyor. Geçtiğimiz günlerde ise aynı kullanıcı dünyanın ne zaman yok olacağının tarihini verdi.

22.04.2021 16:01 - Son Güncelleme: 22.04.2021 16:01
TikTok'ta zaman yolcusuyum diyor kehanetleri peş peşe sıralıyor! Dünyanın yok olacağı tarihi de verdi milyonlar onu konuşuyor

Sosyal medyada yeni bir zaman yolcusu daha türedi. Bu kez adres TikTok.

GALERİ DEVAM EDİYOR
TikTok'ta zaman yolcusuyum diyor kehanetleri peş peşe sıralıyor! Dünyanın yok olacağı tarihi de verdi milyonlar onu konuşuyor

Daha önce mutlaka zaman yolcusu olduğunu iddia edilen pek çok kişiye dair haberler okumuşsunuzdur. Pek çoğu da iyi haberler vermiyorlar. İşte onlardan biri daha.

TikTok'ta zaman yolcusuyum diyor kehanetleri peş peşe sıralıyor! Dünyanın yok olacağı tarihi de verdi milyonlar onu konuşuyor

Zaman yolculuğu yaptığını iddia eden "thatonetimetraveler" isimli bir TikTok kullanıcısı, Dünya'nın ne zaman yok olacağı konusunda net bir tarih verdi.

TikTok'ta zaman yolcusuyum diyor kehanetleri peş peşe sıralıyor! Dünyanın yok olacağı tarihi de verdi milyonlar onu konuşuyor

Takipçilerinden sıklıkla bu soruyu aldığını belirten zaman yolcusu, Dünya'nın 6 Temmuz 2788'de göktaşı çarpması sonucu yok olacağını iddia etmekte. Ancak ona göre kimse zarar görmeyecek.

TikTok'ta zaman yolcusuyum diyor kehanetleri peş peşe sıralıyor! Dünyanın yok olacağı tarihi de verdi milyonlar onu konuşuyor

Çünkü o zamana kadar Mars ve Ay gibi birçok gezegen ve uyduda koloni kurulmuş olacakmış.