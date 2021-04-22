Edirne'de kendisinden 2 gündür haber alınamayan Abdi Özer'i arama çalışmaları sürerken beslediği köpek de ekiplerin yanından ayrılmadı

Sürekli onun yanında geziyordu. Herhalde ona çok alıştığı için köpek de arama çalışmalarına katıldı. Su boyunda sürekli koşturdu gün boyu. Gözünü bir an olsun ayırmadı. Köpek insanın en iyi dostu biliyorsunuz. Babam da köydeki evinde başka bir köpek daha bakıyor. Genel olarak hayvanları çok seven birisi. 2 gündür yemini ve suyunu ben veriyorum" dedi.

