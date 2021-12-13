Barıştığı eşini pompalıyla öldürmüştü! Acılı baba konuştu: Altın için öldürdü

Kızı Nazik Sancar'ın cenazesini teslim almaya gelen Ali Kumsal, gözyaşları içinde gazetecilere konuştu. Damadının daha önce de kızına şiddet uyguladığını, alkol ve madde bağımlısı olduğunu belirten Kumsal, "Adalete sığınıyorum. İçimiz yanıyor. Kızım 2 aydır bende kalıyordu. Eşiyle arası iyi değildi. Giyim mağazasında çalışıyordu, çıkarılınca 48 bin lira tazminat aldı. O parayla altın aldı. Eşi, kızıma altınları vermesi için baskı yaptı. 'Araba alacağım' demiş, kızım kabul etmedi. Araları bozuldu, gözünü o paraya dikti. Sakın, kızıma iftira atmasın. Suçunu kabul etsin. 5 gün önce kızımı da alıp yanıma geldi. Elimi öptü, barıştıklarını söyledi. Sonra bunu yaptı" diye konuştu.