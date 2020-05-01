Koronavirüs salgını sonrası gizli tehlike! Aylar sonra ortaya çıkacak
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken, her gün hastalıkla ilgili yeni bir bilinmeyen daha ortaya çıkıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bülent Polat, yeni bir tehlikeye dikkat çekti. Polat, "65 yaş üzeri kısmi de olsa dışarı çıkmalı. Çünkü evde kapalı kalmaları, şeker, tansiyon, kas-kemik erimesi ve ortopedik sorunlar açısından risk yaratıyor." dedi. İç hastalıkları ve geriatri uzmanı Prof. Dr. Çurgunlu ise "Uzun dönemde kas erimesi, kemik erimesi, D vitamini eksikliği hepsi olacak ama bir müddet daha kısıtlamaların onlar için sürmesi taraftarıyım." diye konuştu.
"65 yaş üzeri vatandaşların kısmi de olsa dışarı çıkmalarını savunuyorum. Çünkü yaşlı insanların evde kapalı kalmaları, şeker, tansiyon, kas-kemik erimesi ve ortopedik sorunlar açısından büyük risk yaratıyor. 65 yaş üzeri insanların evde kalmaları giderek onlarda başka sağlık problemlerine yol açacak. Yüksek tansiyona bağlı problemler, hareketsizliğe bağlı olarak şeker hastalığı sıkıntıları ortaya çıkabilir."
"Hareketsizlik aynı zamanda beyin fonksiyonlarını da olumsuz yönde etkiliyor. Demans, Alzheimer dediğimiz hastalık hızlı bir şekilde artabilir. Onları şimdi görmeyiz. Aylar sonra ortaya çıkar. Kalp hastalıkları özellikle hem tansiyondan dolayı tetiklenebileceği gibi hem de evde yaşanan hareketsizliğin ve stresin etkisiyle de kalp hastalıkları artabilir."