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Koronavirüs salgını sonrası gizli tehlike! Aylar sonra ortaya çıkacak

Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken, her gün hastalıkla ilgili yeni bir bilinmeyen daha ortaya çıkıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bülent Polat, yeni bir tehlikeye dikkat çekti. Polat, "65 yaş üzeri kısmi de olsa dışarı çıkmalı. Çünkü evde kapalı kalmaları, şeker, tansiyon, kas-kemik erimesi ve ortopedik sorunlar açısından risk yaratıyor." dedi. İç hastalıkları ve geriatri uzmanı Prof. Dr. Çurgunlu ise "Uzun dönemde kas erimesi, kemik erimesi, D vitamini eksikliği hepsi olacak ama bir müddet daha kısıtlamaların onlar için sürmesi taraftarıyım." diye konuştu.

01.05.2020 08:03 - Son Güncelleme: 01.05.2020 08:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





