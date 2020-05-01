RAMAZAN İMSAKİYE
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Koronavirüs salgını sonrası gizli tehlike! Aylar sonra ortaya çıkacak

Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken, her gün hastalıkla ilgili yeni bir bilinmeyen daha ortaya çıkıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bülent Polat, yeni bir tehlikeye dikkat çekti. Polat, "65 yaş üzeri kısmi de olsa dışarı çıkmalı. Çünkü evde kapalı kalmaları, şeker, tansiyon, kas-kemik erimesi ve ortopedik sorunlar açısından risk yaratıyor." dedi. İç hastalıkları ve geriatri uzmanı Prof. Dr. Çurgunlu ise "Uzun dönemde kas erimesi, kemik erimesi, D vitamini eksikliği hepsi olacak ama bir müddet daha kısıtlamaların onlar için sürmesi taraftarıyım." diye konuştu.

01.05.2020 08:03 - Son Güncelleme: 01.05.2020 08:03
Koronavirüs salgını sonrası gizli tehlike! Aylar sonra ortaya çıkacak

Haftalardır evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların kısmi de olsa çıkabilmeleri için çözüm yolları aranıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerinde hareketsiz kaldığını belirten uzmanlar ise başka sağlık sorunlarının ortaya çıkmasından endişeli.

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Koronavirüs salgını sonrası gizli tehlike! Aylar sonra ortaya çıkacak

Milliyet'e konuşan kalp ve damar cerrahisi uzmanı Op. Dr. Bülent Polat, 65 yaş üzeri insanların evde kalmalarının giderek başka sağlık problemlerine neden olacağını belirterek, şunları söyledi:

Koronavirüs salgını sonrası gizli tehlike! Aylar sonra ortaya çıkacak

"65 yaş üzeri vatandaşların kısmi de olsa dışarı çıkmalarını savunuyorum. Çünkü yaşlı insanların evde kapalı kalmaları, şeker, tansiyon, kas-kemik erimesi ve ortopedik sorunlar açısından büyük risk yaratıyor. 65 yaş üzeri insanların evde kalmaları giderek onlarda başka sağlık problemlerine yol açacak. Yüksek tansiyona bağlı problemler, hareketsizliğe bağlı olarak şeker hastalığı sıkıntıları ortaya çıkabilir."

Koronavirüs salgını sonrası gizli tehlike! Aylar sonra ortaya çıkacak

"Hareketsizlik aynı zamanda beyin fonksiyonlarını da olumsuz yönde etkiliyor. Demans, Alzheimer dediğimiz hastalık hızlı bir şekilde artabilir. Onları şimdi görmeyiz. Aylar sonra ortaya çıkar. Kalp hastalıkları özellikle hem tansiyondan dolayı tetiklenebileceği gibi hem de evde yaşanan hareketsizliğin ve stresin etkisiyle de kalp hastalıkları artabilir."

Koronavirüs salgını sonrası gizli tehlike! Aylar sonra ortaya çıkacak

"Dolaysıyla bütün bu hastalıkların, kalp, tansiyon, şeker ve demans, Alzheimer gibi hastalıkların ilerlemesi büyük sıkıntı. Hareketsizlik eklemlerde kireçlenmelere, eklem donmalarına yol açıyor. Bunlar Kovit kadar önemli sağlık sorununa dönüşebilir."

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