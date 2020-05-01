RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Yaşam Bilim insanları şokta! Genç kadının çektiği fotoğraf kan dondurdu... Kimse açıklayamıyor

Bilim insanları şokta! Genç kadının çektiği fotoğraf kan dondurdu... Kimse açıklayamıyor

Bu fotoğraflar görenlerin tüylerini diken diken ediyor. Yolda giderken bir selfie çekmek isteyen genç kadın telefonunu eline aldı. En güzel fotoğrafını çekene kadar bir uğraşa koyuldu. İşin kan donduran yanı burada sonra ortaya çıktı. Çektiği fotoğraflara bakan kadının gördüğü şey hayatının şokunu yaşamasına neden oldu. İşte sosyal medyanın konuştuğu o görüntüler...

01.05.2020 08:59 - Son Güncelleme: 01.05.2020 08:59
Bilim insanları şokta! Genç kadının çektiği fotoğraf kan dondurdu... Kimse açıklayamıyor

Sosyal medyada dolaşımda olan tüyler ürpertici hayalet fotoğraflarına bakmaya bile cesaret edilemiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bilim insanları şokta! Genç kadının çektiği fotoğraf kan dondurdu... Kimse açıklayamıyor

Bu fotoğraf, Bolivya'da bir doktor tarafından çekildi. Tam çekilirken asansör kapıları açıldı ancak içinde kimse yoktu. Sonradan fotoğrafı gördüler...

Bilim insanları şokta! Genç kadının çektiği fotoğraf kan dondurdu... Kimse açıklayamıyor

Bir aile fotoğrafı fazladan bir elle mahvolmuş. Babanın sağ omzuna dikkat edin. Kimse kime ait olduğunu bilmiyor.

Bilim insanları şokta! Genç kadının çektiği fotoğraf kan dondurdu... Kimse açıklayamıyor

Bu fotoğraf 1972'de çekildi ve 4 düğün davetlisini gösteriyor.Fotoğrafta başka bir ayak var.

Bilim insanları şokta! Genç kadının çektiği fotoğraf kan dondurdu... Kimse açıklayamıyor
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri! Barikatlarla kapatıldı
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri! Barikatlarla kapatıldı