Haberler Galeri Yaşam Bilim insanları şokta! Genç kadının çektiği fotoğraf kan dondurdu... Kimse açıklayamıyor

Bilim insanları şokta! Genç kadının çektiği fotoğraf kan dondurdu... Kimse açıklayamıyor

Bu fotoğraflar görenlerin tüylerini diken diken ediyor. Yolda giderken bir selfie çekmek isteyen genç kadın telefonunu eline aldı. En güzel fotoğrafını çekene kadar bir uğraşa koyuldu. İşin kan donduran yanı burada sonra ortaya çıktı. Çektiği fotoğraflara bakan kadının gördüğü şey hayatının şokunu yaşamasına neden oldu. İşte sosyal medyanın konuştuğu o görüntüler...

01.05.2020 08:59 - Son Güncelleme: 01.05.2020 08:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





